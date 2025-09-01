Icelandair wird ab diesem Samstag Malaga mit Reykjavik verbinden

Pilar Martínez Málaga Montag, 1. September 2025 Teilen

Die isländische Fluggesellschaft Icelandair wird ab Samstag, 6. September, den Flughafen Malaga mit der isländischen Hauptstadt Reykjavik verbinden. Das Unternehmen, das auf eine mehr als 85-jährige Geschichte zurückblicken kann, hat zwei Flüge pro Woche geplant, die mittwochs und samstags stattfinden werden.

Eva Bretos Cano, Direktorin von Icelandair in Spanien, sagt: «Wir freuen uns sehr über die Eröffnung dieser neuen Strecke zwischen Malaga und Reykjavik. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, Island den Reisenden aus dem Süden Spaniens näher zu bringen und gleichzeitig die Verbindungsmöglichkeiten nach Nordamerika zu erweitern». Sie ist zuversichtlich, dass «dieser neue Dienst sowohl von Freizeit- als auch von Geschäftsreisenden sehr gut angenommen werden wird». In Spanien bietet die Gesellschaft auch Flüge von Alicante, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria und Teneriffa Süd an.

60 sind die von diesem Unternehmen in Europa und Nordamerika angebotenen Ziele.

Das Unternehmen, das 60 Ziele in Nordamerika und Europa anbietet, erklärte, dass die Passagiere dank dieser neuen Verbindung nicht nur die Gletscher, Wasserfälle, Geysire und Polarlichter des Landes entdecken können, sondern auch Zugang zu Icelandairs umfangreichem transatlantischen Streckennetz haben, das unter anderem Verbindungen zu wichtigen Städten wie New York, Boston, Washington, Chicago, Denver, Seattle und Toronto bietet.

Der Flugbetrieb wird bis zum 30. Mai fortgesetzt, mit zwei Flügen pro Woche im September und Oktober sowie im April und Mai, während von November bis März ein Flug pro Woche vorgesehen ist. Die Fluggesellschaft plant, im Januar und Februar eine Pause einzulegen. Die Website von Icelandair lockt mit «Picasso, Tapas und einer sonnigen Atmosphäre», um einen Flug zu buchen. In der Beschreibung heißt es: «Jeder verliebt sich in Málaga, und es ist leicht zu verstehen, warum: goldene Strände, sonnige Plätze, brutzelnde Tapas, maurische Paläste und die nachklingenden Noten des Flamenco in der Nachtluft».