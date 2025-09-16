Es ist offiziell: An diesem Tag wird Arnold Schwarzenegger auf der San Diego Comic-Con Málaga sein

Paco Griñán Málaga Dienstag, 16. September 2025 Teilen

Wir kennen nun fast alle Namen der ersten Ausgabe der San Diego Comic-Con Málaga (SDCCM), aber es fehlte noch das Datum, an dem jeder Gast die Bühne der Veranstaltung betreten wird. Die Organisation hat am gestrigen Montag den Zeitplan der Veranstaltung veröffentlicht, die vom 25. bis 28. September stattfindet, und der mit Spannung erwartete Arnold Schwarzenegger wird auch den Ehrenplatz der Convention einnehmen. So wird der legendäre Schauspieler der „Terminator»-Reihe die Veranstaltung am Sonntag mit einem großen Vortrag am Vormittag (11 Uhr) abschließen, in der er über seine Karriere und seinen Werdegang in Hollywood sprechen wird.

Der Titel der Veranstaltung bezieht sich auf einen seiner großen Filme, „Die totale Erinnerung - Total Recall«, und das wird auch das Hauptthema dieses Treffens mit dem aus Österreich stammenden Star sein, dessen größte Herausforderung darin bestand, trotz seiner europäischen Herkunft zu einer Ikone der amerikanischen Kultur zu werden. Die Halle M des Messe- und Kongresszentrums von Málaga, die für die SDCCM als Pavillon eingerichtet wurde und Platz für 3.000 Personen bietet, wird Schauplatz der Masterclass sein, für die bereits alle verfügbaren Plätze ausverkauft sind. Seit Montag konnten die Teilnehmer mit ihrer persönlichen ID und ihrer Eintrittskarte einen Platz reservieren, aber die Tickets waren schnell vergriffen.

Was die übrigen Hauptakteure des Programms der San Diego Comic-Con Málaga angeht, so finden am Wochenende die meisten Auftritte von Mediengästen statt. So steht am Samstag der US-Sender AMC mit der Präsentation seiner beiden großen Serien der neuen Staffel im Mittelpunkt: „Walking Dead: Daryl Dixon» mit den Schauspielern Norman Reedus und Melissa McBride und „Talamasca: la orden secreta», eine Adaption des Vampiruniversums von Anne Rice, bei der der Hauptdarsteller Nicholas Denton anwesend sein wird (beide um 20 Uhr bei derselben Veranstaltung). An diesem Tag ist auch die Disney-Zeichentrickserie „Star Wars: Visions» an der Reihe (15 Uhr).

Die meisten Gäste werden am Wochenende erwartet, und zu den bereits angekündigten Gästen gesellt sich noch ein Gespräch mit Juan Antonio Bayona.

Comic-Liebhaber haben sich den Samstag ebenfalls rot im Kalender markiert, denn dann ist die Marvel-Manga-Zeichnerin Peach Momoko an der Reihe, eine der derzeit innovativsten Illustratorinnen, die eine Vortrag über ihren kreativen Prozess geben wird (13 Uhr). Zuvor wird C.B. Cebulski, Chefredakteur von Marvel Comics, zusammen mit Elena Casagrande, Carmen Carnero, Pepe Larraz, Sara Pichelli und Luciano Vecchio über die Neuerfindung und die Herausforderungen der legendären Figuren der Marke sprechen (11.30 Uhr).

Für Donnerstag, den 25. Juli, ist die Eröffnungsfeier der San Diego Comic-Con Málaga (19.30 Uhr) geplant, obwohl die Details noch nicht bekannt gegeben wurden. Am Freitag, den 26. Juli, wird es mit der Marke Disney und der Präsentation der neuen Version des Klassikers „Tron» (18 Uhr) besonders spannend, der im Oktober auf die Kinoleinwand kommt und dessen Darsteller noch bestätigt werden müssen.

Für den letzten Tag, den Sonntag, hat die Organisation nicht nur den Paten dieser ersten Ausgabe, Arnold Schwarzenegger, auf dem Programm, sondern auch Platz für ein Treffen mit einem der spanischen Regisseure in Hollywood, JA Bayona („Jurassic World: Das gefallene Königreich» und „Die Schneegesellschaft»), um 18 Uhr. Im Bereich Comic wird zum Abschluss auch der erste Name bekannt gegeben, der für diese Convention angekündigt wurde: der legendäre Künstler und Herausgeber von DC, Jim Lee (16 Uhr). So wird der Chef des Superhelden-Verlags eine exklusive Live-Zeichensession anbieten, bei der er ikonische Figuren des Verlags zum Leben erweckt und gleichzeitig Fragen aus dem Publikum beantwortet.

Das Komplettte Programm der San Diego Comic-Con Málaga finden Sie hier.