Künstliche Intelligenz soll dem Gestank der Kläranlagen in Málaga ein Ende setzen

Chus Heredia Málaga Mittwoch, 10. September 2025

Ein Spaziergang durch die Umgebung der Kläranlage Guadalhorce ist in der Regel keine olfaktorische Wohltat. Der Betrieb der Kläranlage ist offensichtlich, auch wenn die Geruchsbelästigung schwankend ist und von verschiedenen Faktoren, darunter auch meteorologischen, abhängt. Und das, obwohl Emasa, das kommunale Wasserunternehmen, in der Vergangenheit erhebliche Investitionen in die thermische und mechanische Schlammtrocknung sowie in einige Abdeckungen getätigt hat.

Es ist zu bedenken, dass Kläranlagen wie die von Guadalhorce riesige Abwassermengen behandeln, etwa 165.000 Kubikmeter pro Tag. Bei diesem Prozess müssen die Beschaffenheit des Wassers an der Quelle und die bakteriellen, physikalischen und chemischen Prozesse ebenso berücksichtigt werden wie die Durchflussspitzen und die atmosphärischen Bedingungen. All dies, um die Abwässer nach der tertiären Behandlung ultragefiltert in die Umwelt zurückzugeben.

Innovation

Auf jeden Fall ist es keine leichte Aufgabe für die Techniker der Stadt, die den Rahmen genutzt haben, den die Mittel aus dem Aufbau- und Resilienzfonds der Europäischen Union (Next Generation EU) im Rahmen des Aufbau- und Resilienzplans bieten. Der geschätzte Betrag beläuft sich auf rund 200.000 Euro, wobei diese Finanzierungsmöglichkeit 88 Prozent abdeckt. Für die Lieferung und Entwicklung der Software sind vier Monate vorgesehen, für die Wartung fünf Jahre.

Bei dieser Methode geht es darum, zu überwachen, Sensoren zu installieren, mit künstlicher Intelligenz, Algorithmen, Modellen und natürlich mit dem sogenannten digitalen Zwilling zu arbeiten, einer präzisen virtuellen Nachbildung, in diesem Fall der Kläranlagen und Pumpstationen (EBAR).

Der Vorschlag der Emasa zielt darauf ab, Episoden erhöhter Geruchsbelastung vorherzusehen, um Entscheidungen über die Verwaltung der Infrastrukturen treffen zu können und zu versuchen, die Belästigung und die Emissionen zu verringern. Die Maßnahmen werden in der Kläranlage von Guadalhorce, in der Kläranlage von Peñón del Cuervo durchgeführt.

Sensoren

In der Kläranlage Guadalhorce werden Sensoren für Schwefelwasserstoff, Ammoniak und Methan installiert. Dazu gehören Wetterstationen, die mindestens die Windrichtung und -geschwindigkeit messen. Insgesamt gibt es vier Sensoren. Im Fall der Kläranlage in Peñón del Cuervo sind es drei.

„Angesichts des innovativen Charakters der Ausschreibung können vorzugsweise auch andere Lösungen und Werkzeuge in Betracht gezogen werden, die eine Alternative zu den innovativsten und ausgefeiltesten Gauß-Langrange-Ausbreitungsmodellen darstellen und auf der numerischen Strömungsmechanik (Computational Fluid Dynamics, CFD) basieren«, heißt es in den technischen Spezifikationen, die von SUR eingesehen wurden.

„Die Technologie hinter der Plattform muss auf einem Modell der künstlichen Intelligenz (KI) basieren, das mit den Ergebnissen von CFD-Simulationen trainiert wurde, wodurch die Schadstoffkonzentrationen in Echtzeit vorhergesagt werden können«, heißt es weiter.