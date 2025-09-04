Málaga feiert ihre Schutzpatronin Virgen de la Victoria

Rafael Rodríguez Málaga Donnerstag, 4. September 2025 Teilen

Die Asociación Pro Tradiciones Malagueñas La Coracha hat am gestrigen Mittwoch im Patio de Banderas des Rathauses von Málaga die Aktivitäten angekündigt, die am kommenden Montag, 8. September, anlässlich des Festes der Virgen de la Victoria stattfinden werden.

Die Präsentation erfolgte durch den Präsidenten und die Vizepräsidentin des Vereins, Juan Miguel Ferrer und Isabel Mayorga, die auch die Chöre koordiniert, die an der Veranstaltung am Montag teilnehmen werden, Elena Romero, die die teilnehmenden Tanzgruppen vertritt, Jon Valera, der Mitglied der Asociación Histórico Cultural Teodoro Reding ist; der Journalist Antonio Márquez und der Stadtrat des Bezirks Centro, Francisco Cantos, der die Arbeit der Organisation hervorhob, insbesondere an einem so wichtigen Tag in der Stadt wie dem 8. September, dem Fest der Schutzpatronin von Málaga und der Diözese.

Die von der Asociación Pro Tradiciones Malagueñas La Coracha organisierten Veranstaltungen beginnen am Montag um 10.45 Uhr mit dem Umzug der Musikgruppe Virgen del Rocío, die sich dieser Initiative in den letzten Jahren angeschlossen hat. Die Musikgruppe wird an den Türen des Rathauses mit verschiedenen Stücken beginnen und dann über den Paseo del Parque und die Straßen Arquitecto Juan Luis Peralta, Travesía Pintor Nogales, Plaza de la Aduana, Cister, Santa María, Plaza del Obispo, Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa und Larios ziehen.

Um 11.30 Uhr startet dann vom Denkmal des Marqués de Larios aus eine Prozession mit Damen in Mantillas, Tanzgruppen, dem Verein Teodoro Reding und erneut der Musikkapelle Virgen del Rocío. Die Route dieser feierlichen Prozession wird wie folgt aussehen: Marqués de Larios, Plaza de la Constitución, Granada, Plaza de Spínola, Plaza del Carbón, Plaza del Siglo, Molina Lario und Plaza del Obispo.

Gegen 13.15 Uhr beginnt die von der Asociación Pro Tradiciones Malagueñas La Coracha organisierte Kranzniederlegung. Sie findet auf den Stufen des Hauptportals der Kathedrale (Plaza del Obispo) statt. Diese Veranstaltung wird von Bruder Antonio Santiago moderiert.

Wie üblich werden Chöre und Tanzgruppen traditionelle Stücke aufführen. Die Chöre «Son de Málaga», «Aire Andaluz» und «Almendrales» singen unter der Leitung von Isabel López Mayorga. Sie ist auch die Autorin der Kompositionen, die die Gruppen singen werden: «Malagueña y Victoriana», «A la Virgen de La Victoria», «Madre Celestial», «Mi Victoria Dios te Salve», «Mi Patrona Victoria eres Tú» und «El baile por malagueñas».

Die Tanzgruppen sind Juan Reina, José Lucena, Elena Romero, Reme Cortés Reme Jiménez und Susana (Santa Paula), koordiniert von Gabriel Cruz.

Abschluss der Veranstaltungen

Um 14 Uhr führen die Musikkapelle Virgen del Rocío und die Chöre den Marsch «Gloria a Ti» mit Texten von Alfonsina Domínguez und Musik von Narciso Pérez del Campo auf, gefolgt von der andalusischen und der spanischen Hymne, und die traditionellen «vivas» zu Ehren der Virgen de la Victoria beschließen die Veranstaltung.

Die von den Gläubigen an diesem Morgen dargebrachten Blumen werden für die große Blumenaustreuung verwendet, die die Schutzpatronin von Málaga erhalten wird, wenn sie sich darauf vorbereitet, die Kathedrale um 19.30 Uhr durch die Puerta de las Cadenas für die Hauptprozession zu verlassen.