Málaga ist jetzt per Direktflug mit New York verbunden

Pilar Martínez Málaga Montag, 5. Mai 2025

Der erste United Airlines-Flug der dritten Sommersaison, der Málaga mit New York verbindet, ist jetzt auf dem Weg zum Flughafen Newark. Wenige Minuten vor der geplanten Zeit, um 7.32 Uhr, landete die Boeing 757-200 an der Costa del Sol, mit insgesamt 176 Sitzen, davon 16 United Polaris-Business-Class-Betten, mit einer hohen Auslastung «fast voll», erklärte das Unternehmen. Und mit diesem Nachfragesog ist sie auch planmäßig abgeflogen. Eine neue Periode hat begonnen, die bis zum 24. September dauern wird, in der Málaga an jedem Tag der Woche mit einem Direktflug nach New York verbunden sein wird. Es sei daran erinnert, dass dies die einzige Verbindung zwischen ganz Andalusien und den Vereinigten Staaten ist.

Am Check-in-Schalter 318 checkten heute früh Passagiere, die mit United Airlines reisen wollten, ihr Gepäck ein - ein Saisonauftakt, bei dem es nichts zu feiern gab, da es sich um einen bereits etablierten Betrieb handelt. Für viele von ihnen war es die erste Reise in den Big Apple, aber sie alle freuen sich über diese Verbindung. Eine Strecke, von der der Tourismussektor und die Verantwortlichen der verschiedenen Verwaltungen betonen, dass sie hoffen, sie so bald wie möglich, wenn möglich noch in diesem Jahr, ganzjährig in Betrieb nehmen zu können. Diese Entscheidung wird jedoch von der Fluggesellschaft in Abhängigkeit von der Entwicklung und den Ergebnissen der neuen Saison sowie der verfügbaren Flotte getroffen.

Das Unternehmen, das in diesem Sommer von Bilbao und Palma de Mallorca sowie von Barcelona und Madrid aus fliegt, bestätigt, dass die Nachfrage weiterhin groß ist. Dies steht im Einklang mit dem Boom der Ankunft nordamerikanischer Touristen an der Costa del Sol, selbst in der Zeit, in der Málaga keine Direktflüge nach New York hat. Es sei daran erinnert, dass die Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr mit einem Zuwachs von 10 % zum sechstwichtigsten Markt für Hotels und Wohnungen in der Provinz wurden, nach Spanien, Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland und Italien.

Der Vertriebschef dieses amerikanischen Unternehmens in Spanien, Antonio de Toro, gab vor einigen Tagen bekannt, dass 51.000 Plätze zum Verkauf angeboten werden, was einer Steigerung von 280 % gegenüber dem Angebot im Jahr 2023 und der gleichen Operation im Jahr 2024 entspricht.