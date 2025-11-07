Málaga wird eine neue Weihnachtsbeleuchtung in der Calle Larios einweihen: So wird sie aussehen

Nachbildung der zukünftigen Gestaltung der Calle Larios. Auf dem Video sieht man noch mehr von der Weihnachtsbeleuchtung..

In diesem Jahr wird die Calle Larios in Málaga zu Weihnachten ein neues Design erhalten. Die Haupthandelsader der Stadt wird die Engel, die die Straße in den letzten drei Jahren geschmückt haben, gegen neue Krippen austauschen. Die neue Weihnachtsbeleuchtung, die am Freitag, den 28. November, eröffnet wird, trägt den Titel «Eine Geburt des Lichts» und besteht aus verschiedenen dekorierten leuchtenden Medaillons und Sternen, die auf denselben Säulen wie in den letzten Jahren angebracht werden.

Aber die Calle Larios wird nicht die einzige sein, die ein neues Gesicht bekommt. Die Stadträtin für Feste, Teresa Porras, kündigte am Freitag an, dass unter anderem auch die Videoprojektion auf der Kathedrale und die Beleuchtung des Paseo del Parque und verschiedener Straßen im Stadtzentrum geändert werden. Auch auf die Fassade des Rathauses werden Weihnachtsbilder projiziert. Das erste trägt den Titel «El pescador de sueños» (Der Fischer der Träume) und ist von der Figur des Cenachero inspiriert.

In diesem Jahr werden das historische Zentrum und die emblematischen Bereiche von Málaga mit mehr als 2,7 Millionen LED-Punkten ausgestattet, die mit einer patentrechtlich geschützten Technologie ausgestattet sind, die die Lichtverschmutzung um bis zu 93 % reduziert und Energieeinsparungen von bis zu 60 % im Vergleich zu herkömmlichen Elementen ermöglicht. Das Budget für das Zentrum beläuft sich auf 1,5 Millionen Euro, was dem Betrag des letzten Jahres entspricht.

Porras fügte hinzu, dass mehr als 500 Straßen in der ganzen Stadt beleuchtet sein werden. Porras verriet weder den Namen der Person, die für die Beleuchtung der Weihnachtslichter verantwortlich sein wird («dieses Jahr wird es ein besonderes Thema sein»), noch die Lieder, die während der verschiedenen Licht- und Tonshows in der Calle Larios gespielt werden, zwei Details, die später bekannt gegeben werden. Die Shows finden um 18.30, 20.30 und 22.30 Uhr statt.

Neben Larios wird es noch weitere herausragende Bereiche geben: Der Paseo del Parque wird mit 14 Bögen und 36 beleuchteten Bäumen ausgestattet sein, und auf der Plaza de la Marina wird es eine 7 Meter hohe Tanne, 7 Bögen und 6 beleuchtete Bäume geben. Auf der Alameda wiederum wird es das gleiche Beleuchtungssystem geben, das eine Art Wald simuliert, um die Pracht der Ficus-Bäume zu unterstreichen.

Während der Präsentation lud Porras sowohl Einheimische als auch Besucher ein, diese Shows zu genießen, da sie in einer einzigartigen Umgebung aufgeführt werden. «Es gibt Lichter in allen spanischen Städten, aber mit der Kategorie und Schönheit der Stadt Malaga, würde ich sagen, dass keine.

Sie kündigte außerdem an, dass es in diesem Jahr keine Veranstaltung im Parque del Oeste geben wird, nachdem das Laternenfest im letzten Jahr mehrfach kritisiert worden war. In diesem Sinne meinte sie: «Es ist eine Schande und ein Jammer, dass jedes Mal, wenn eine Initiative ergriffen wird, die Opposition versucht, sie zu zerstören».

Gute Termine für Handel und Gastgewerbe

Die Stadträtin wurde von Vertretern des Handels und des Hotel- und Gaststättengewerbes der Stadt begleitet, die auf die Bedeutung dieser Termine für beide Sektoren hinwiesen. Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands von Mahos, Javier Frutos, sagte, dass dies «einer der wichtigsten Termine des Jahres» sei, da sowohl die Calle Larios als auch der Rest des Zentrums «zu einer großen Attraktion für Einheimische und Touristen werden».

Auch Rodrigo Bocanegra, Präsident des Händlerverbands Centro Histórico-CCA, wies darauf hin, dass dies wichtige Termine für den Einzelhandel sind, da sie fast 30 Prozent des Jahresverbrauchs ausmachen. «Der Handel wird diese Kampagne mit der Lieferung nach Hause unterstützen, damit die Menschen in Málaga einkaufen, die Vorführungen sehen und essen gehen können und dann ihre Einkäufe zu Hause erhalten», sagte er.