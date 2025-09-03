Mann auf Elektrorroller wird wegen mehrerer Diebstähle von Mobiltelefonen in Málaga festgenommen

SUR Málaga Mittwoch, 3. September 2025 Teilen

Die Nationalpolizei hat in Málaga einen 48-jährigen Mann festgenommen, der mit einem Elektroroller unterwegs war und Mobiltelefone und andere Wertgegenstände gestohlen haben soll. Der Verdächtige hatte eine Vorliebe für Tankstellen, wo er die Tatsache ausnutzte, dass einige Benutzer das Fahrzeug offen stehen ließen, um zu tanken oder das Auto zu waschen, und die Wertsachen stahl, die er auf seinem Weg fand. Bei seinem letzten Überfall griff er in Teatinos eine junge Frau von hinten an und entriss ihr das Terminal, mit dem sie gerade sprach, wobei er von einigen Passanten aufgehalten wurde, die dem Mädchen halfen - während sie auf eine Polizeistreife warteten, die ihn schließlich festnahm. Ihm werden vier Diebstahlsdelikte und ein weiteres Betrugsdelikt vorgeworfen.

Beamte der Ermittlungsgruppe der Nationalen Polizeistation des Bezirks Málaga Norte waren auf der Spur eines Diebes, die sich auf einem Motorroller fortbewegte und seit Juni mehrere Diebstähle an Tankstellen, vor allem in den Stadtteilen Virreina, Ciudad Jardín und der Universität, begangen hatte.

Die von den Ermittlern zusammengetragenen Anschuldigungen wiesen aufgrund der körperlichen Merkmale und der Art der Tat auf ein und denselben Täter hin.

Mit einer Vorliebe für Tankstellen nutzte der Dieb einen Moment der Unachtsamkeit der Opfer aus, wenn diese ihr Fahrzeug unbeaufsichtigt ließen - und es für einen Moment offen ließen -, um den Kraftstoff zu bezahlen oder das Auto zu waschen, und stahl alle Wertsachen, die er in Sichtweite fand. Sobald er die Beute in seinem Besitz hatte, flüchtete der Dieb schnell auf einem Elektroroller.

Verwendung von Karten in Geschäften

Die Ermittler waren dabei, den Vor- und Nachnamen des Täters zu ermitteln, der mit den gestohlenen Bankkarten der Opfer in Geschäften der Stadt Málaga eingekauft hatte.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen und in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei führte ein physiognomisches Gutachten zur vollständigen Identifizierung des Verdächtigen.

Während der Fahndung nach dem Verdächtigen kehrte dieser am 24. August zu seinen alten Gewohnheiten zurück und griff eine junge Frau in der Parménides-Straße von hinten an, wobei er ihr das Mobiltelefon aus der Hand riss.

Die Hilferufe des Mädchens alarmierten einige Bürger, die ihr zu Hilfe kamen, den Verdächtigen einholten und ihn bis zum Eintreffen einer Streife der Nationalpolizei festhielten. Die Ermittler gehen von vier Diebstahlsdelikten und einem Bankkartenbetrug aus.