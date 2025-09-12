Mann wollte Frau «das Gesicht aufschlitzen» wegen Kussverweigerung

Juan Cano Málaga Freitag, 12. September 2025 Teilen

Ein 26-jähriger Mann wurde von der örtlichen Polizei in Málaga verhaftet, weil er eine Frau zum Kuss gezwungen haben soll, nachdem er ihr gedroht hatte, ihr mit einer zerbrochenen Glasflasche das Gesicht aufzuschlitzen«, wie die befragten Quellen dieser Zeitung bestätigten.

Der Vorfall ereignete sich vor einigen Tagen im Parque del Oeste in der Stadt Málaga. Eine Patrouille, die durch das Gebiet fuhr, hörte das Zerbrechen von Glas. Als sie nachsahen, sahen sie einen Mann und eine Frau, die sich umringt von Menschen stritten.

Die Beamten hielten das Fahrzeug an, und als sie sich näherten, löste sich die Gruppe auf. Als die Frau die Polizisten sah, ging sie auf sie zu und erzählte ihnen, dass der junge Mann, mit dem sie sich gestritten hatte und den sie aus dem Park kannte, ihr gedroht hatte, sie mit einem Glas zu verletzen.

Einige Meter weiter, wo der Mann stand, hörten die Beamten erneut das Zerbrechen einer Flasche. Auf die Aussagen des Opfers hin sprachen sie ihn an und forderten ihn auf, die Glasscherbe auf den Boden zu werfen. Der Mann kam der Aufforderung nach.

Die örtlichen Polizeibeamten nahmen die 46-jährige Frau, die sehr nervös war, zur Seite, um mit ihr zu sprechen und zu klären, was passiert war. Sie erzählte ihnen dann, dass der junge Mann ein Bekannter aus der Gegend sei und sie sich im Park in Ruhe unterhalten hätten. Er habe getrunken.

Während sie sich unterhielten, soll der junge Mann sie ohne ihre Zustimmung umarmt und versucht haben, sie zu küssen, woraufhin sie ihn wegstieß. Die Frau wies ihn zurück und bat ihn, sie in Ruhe zu lassen, so ihre Version des Geschehens.

Stattdessen zerbrach er die Flasche, die er in der Hand hielt, und drohte, sie «aufzuschlitzen», wenn sie ihn nicht küsse, so die gleichen Quellen.

In Anbetracht der Situation gelang es der Frau, sich von ihm zu befreien und zu einem der Ausgänge des Parks zu laufen, wo sie auf die Polizeistreife traf, die ihr zu Hilfe kam.

Angesichts der Aussage des Opfers verlasen die Beamten dem Verdächtigen seine Rechte und teilten ihm den Grund für seine Festnahme mit, woraufhin er heftigen Widerstand leistete. Nachdem er festgenommen worden war, wurde er in eine Zelle der Provinzpolizeiwache gebracht.