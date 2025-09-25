Megayacht der Erbin der Supermarktkette Walmart macht Halt in Malaga

Ignacio Lillo Málaga Donnerstag, 25. September 2025 Teilen

Der Megayachthafen von Málaga ist in diesen Tagen wieder ein Zwischenstopp für einige der luxuriösesten Yachten, die in diesem Teil des Planeten segeln. Wenn die so genannte «Mittelmeersaison» zu Ende ist, die in den Sommermonaten erlebt wurde und Referenzen wie die Balearen, Korsika, Sardinien, die Amalfiküste und die griechischen Inseln umfasst, ist es an der Zeit, den Atlantik in Richtung Karibik zu überqueren.

Und bei dieser Durchfahrt ist die Anlegestelle der Hafenmole 1 eine der am besten für große Schiffe, die in anderen Häfen keinen Platz haben. Zu denen, die in diesen Tagen in der Hauptstadt der Costa del Sol Halt machen, gehört die Kaos, die als eines der besten Boote der Welt des Freizeitsegelns gilt und an ihren breiten Decks zu erkennen ist, die zwei verschiedene Blautöne kombinieren und den Wellen des Meeres ähneln.

110 Meter lang ist die Kaos-Yacht, die 10.000 Kilometer weit segeln kann, ohne aufzutanken.

Eigentümerin des 110 Meter langen schwimmenden Luxushotels ist Nancy Walton Laurie , eine US-amerikanische Geschäftsfrau und Philanthropin, Erbin des Vermögens der Supermarkt- und Hypermarktkette Walmart und eine der reichsten Menschen der Welt. Das Schiff liegt derzeit im Sicherheitsbereich des Yachthafens, neben dem Leuchtturm. Zweck des Aufenthalts ist ein technischer Zwischenstopp und die Erholung der Besatzung vor ihrer Transatlantikreise.

15 Kabinen

Die Kaos hieß ursprünglich Al Menwar wurde und in Holland für den verstorbenen Emir von Katar, Scheich Khalifa bin Hamad bin Abdullah bin Jassim bin Mohammed Al Thani, gebaut. Zu diesem Zeitpunkt war sie die Yacht der königlichen Familie.

Später wurde es von seinem jetzigen Besitzer erworben und hat einen Wert von rund 300 Millionen Euro. Das Schiff bietet Platz für 30 Gäste in 15 Kabinen, darunter eine Master-Suite auf einem eigenen Deck, sowie vier VIP-Zimmer und zehn Standardzimmer. Die Besatzung besteht aus bis zu 45 Personen.

Zu den wichtigsten Einrichtungen gehören ein großer Swimmingpool, ein Deck für Hubschrauber (die sogar an Bord aufgetankt werden können), ein Aufzug, ein Spa, ein Sanitärbereich und ein Fitnessraum, um nur einige zu nennen. Technisch wird das Schiff von zwei Dieselmotoren angetrieben, die ihm eine Höchstgeschwindigkeit von 18,5 Knoten ermöglichen, während die Reisegeschwindigkeit 15 Knoten beträgt. Seine maximale Reichweite beträgt 5.300 Seemeilen (fast 10.000 Kilometer) ohne Nachtanken.