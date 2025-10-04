Mehr als 4.000 Menschen fordern in Málaga «Frieden und Gerechtigkeit» für Palästina trotz der Wende im Gaza-Krieg

Nuria Triguero Málaga Samstag, 4. Oktober 2025 Teilen

Nicht einmal 48 Stunden sind seit dem letzten Protest gegen den israelischen Völkermord im Gazastreifen vergangen, und erneut sind heute Tausende von Bürgern in Málaga auf die Straße gegangen, so wie es in zahlreichen spanischen Städten geschehen ist. Menschen aller Altersgruppen forderten zum x-ten Mal ein Ende des Massakers an der Bevölkerung des Gazastreifens, ein totales Waffenembargo gegen Israel und den Abbruch aller Beziehungen zu diesem Staat und seinen Unternehmen sowie die Freilassung der Aktivisten der Freiheitsflottille, die von der israelischen Regierung inhaftiert wurden, darunter zwei Personen aus Málaga.

Der Demonstrationszug verließ die Plaza de la Merceda um die Mittagszeit und zog über die Calle Alcazabilla, die Kreuzung Pintor Nogales und den Paseo del Parque, der in westlicher Richtung für den Verkehr gesperrt war. Nachdem die Demonstraten die Plaza de la Marina passiert hatten, bewegte sie sich die Menge die Calle Larios entlang und füllten die Straße von unten nach oben, bis sie gegen 14 Uhr die Plaza de la Constitución erreichten.

Die von Donald Trump erzwungene Wendung der Ereignisse, bei der die Hamas der Freilassung der Geiseln zustimmte und Israel erklärte, es werde die Bombardierung des Gazastreifens einstellen, überzeugte die Demonstranten nicht. «Palästina braucht nicht nur Frieden, sondern auch Gerechtigkeit», hieß es in dem Manifest, das auf der Plaza de la Constitución verlesen wurde.

«Es gibt eine Sache, die wir für positiv halten, und das ist die Wiederaufnahme des Dialogs. Das Problem ist, dass er nicht glaubwürdig ist, wenn der palästinensische Staat immer noch militärisch von Israel besetzt ist», erklärte Toni Valero, Stadträtin der Partei Con Málaga, die die internationale Gemeinschaft dazu aufforderte, «nicht zuzulassen, dass die Vereinigten Staaten Netanjahu eine silberne Brücke zur Umsetzung seines Plans zur Vertreibung des palästinensischen Volkes bieten».