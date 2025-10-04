Mehr als tausend Ärzte haben in Málaga gegen das neue Rahmenstatut demonstriert

José Antonio Sau Málaga Samstag, 4. Oktober 2025 Teilen

Die Ärzte in Málaga haben am gestrigen Freitag den landesweiten Generalstreik, zu dem die Gewerkschaften aufgerufen hatten und der sich gegen den Entwurf des Rahmenstatuts des Gesundheitsministeriums richtet, massiv unterstützt. Der Präsident der Ärztegewerkschaft von Málaga (SMM), Antonio Martín Noblejas, schätzt die Zahl der Streikenden auf 80 bis 90 % des Personals im öffentlichen Gesundheitswesen der Provinz, das etwa 5.900 Ärzte umfasst. Die Junta de Andalucía beziffert die Zahl der Streikenden auf 48,65 %. Außerdem nahmen mehr als tausend Beschäftigte des Gesundheitswesens an der Kundgebung und der anschließenden Demonstration teil, die von der Plaza del General Torrijos über den Paseo del Parque zur Plaza de la Marina führte, um ihre Ablehnung des Statuts deutlich zu machen und vor allem ihre eigene Regelung zu fordern.

Der Präsident des Ärztekollegiums von Málaga, Pedro Navarro, bestätigte, dass sich seine Kollegen durch das Rahmenstatut nicht vertreten fühlen, und kritisierte die Tatsache, dass die gemachten Vorschläge nicht in den Ministerialentwurf aufgenommen wurden: die Regelung des Arbeitstages, der Bereitschaftsdienst, «solange er die Gesundheit des Arztes respektiert und nicht beeinträchtigt».

«Wir wollen, dass diese Stunden außerhalb der Arbeitszeit als Überstunden gelten und auf die Rente angerechnet werden», sagte er. Darüber hinaus wies er darauf hin, dass Ärzte 11 Jahre lang ausgebildet wurden, dass sie «diagnostizieren und behandeln: wir fühlen uns weder respektiert noch verstanden, wir wollen, dass der Beruf würdig ist und wir kämpfen nicht für unsere Privilegien, sondern wir wollen grundlegende Arbeitsbedingungen wie der Rest der Spanier».

