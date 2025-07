Nächste Demonstration für «angemessenen Wohnraum» Der Protestzug am 5. April soll um 11.30 Uhr an der Plaza de la Merced beginnen und im Parque de Huelin enden

Während die PSOE und 'Con Málaga' vergangene Woche bereits in der Plenarsitzung die Stimmung aufheizten und die Einwohner Málagas zur Teilnahme an der nächsten Demonstration für angemessenen Wohnraum am kommenden Samstag, 5. April, aufriefen, wurde am Dienstag erneut Krach gemacht, um potenzielle Teilnehmer anzustacheln. Am vergangenen Wochenende hat die Generalsekretärin von Podemos, Ione Belarra, zusammen mit Stadtrat Nicolás Sguiglia für die Mobilisierung in Málaga, «einem Brennpunkt der Spekulation», geworben. «Wir setzen uns dafür ein, dass man, wenn man seine Söhne und Töchter nirgendwo unterbringen kann, die Tür einer Wohnung in Bankbesitz eintreten sollte. Wohnungen müssen nicht leerstehen, denn sie sind zum Wohnen da», erklärte sie auf einer Veranstaltung auf der Plaza de la Merced, nachdem sie die Illegalisierung von Gruppen wie 'Desokupa' gefordert hatte.

Am vergangenen Dienstag schlossen sich sowohl der sozialistische Sprecher Dani Pérez als auch die stellvertretende Sprecherin von 'Con Málaga', Toni Morillas, dem Aufruf zur dritten Demonstration für Wohnraum in Málaga an, aber in diesem Fall gibt es einen wesentlichen Unterschied zu den beiden vorangegangenen: Mehr als 40 Städte in ganz Spanien, darunter Madrid, Barcelona, Zaragoza, Almería, Alicante, Murcia, La Coruña, Granada, Cádiz und Sevilla, machen mit. Bei den beiden vorangegangenen Mobilisierungen haben sich mehr als 15.000 bzw. 10.000 Menschen beteiligt, und bei dieser Gelegenheit hoffen die Organisatoren von 'Málaga para vivir' (dt. Málaga zum Wohnen), diese Rekorde zu halten, die für sie einen Erfolg darstellen.

Der Protestzug beginnt um 11.30 Uhr auf der Plaza de la Merced, führt über die Calle Alcazabilla bis zur Alameda und wird von dort weiter in die Calle Cuarteles einbiegen. Endpunkt ist der Parque de Huelin.

Málagas Bürgermeister Francisco de la Torre hatte vergangene Woche angekündigt an, dass in Kürze ein «globales Moratorium» verhängt werden würde. Dies waren seine genauen Worte in Bezug auf die Touristenunterkünfte in Málaga, von denen es derzeit schätzungsweise 13.000 gibt. Er wies darauf hin, dass derzeit am Flächennutzungsplan und an einer Statistik gearbeitet werde, die die genaue Zahl der legalen und illegalen Touristenunterkünfte sowie der Hotelunterkünfte in der Stadt aufzeigen werde. Er erklärte, dass diese Angelegenheit auf einer der nächsten Gemeinderatssitzungen, die freitags stattfinden, zur Genehmigung vorgelegt werde, ohne jedoch ein genaues Datum zu nennen.