Gegen Vandalismus: Stadt Málaga lässt den Park Parque del Oeste jetzt auch nachts mit Kameras überwachen

Die Stadtverwaltung von Málaga vergibt den Auftrag für neue Kameras, deren Aufzeichnungen von der örtlichen Polizei überwacht werden sollen

Chus Heredia

Málaga

Mittwoch, 8. Oktober 2025

Der Parque del Oeste in Málaga wird Ende November mit weiteren Nachtüberwachungskameras ausgestattet, um auch die Skulpturen zu überwachen. Die Aufzeichnungen werden der örtlichen Polizei zur Verfügung stehen.

Das öffentliche Unternehmen Limposam, das das Gelände verwaltet, wird 35 Kameras im gesamten Bereich dieses symbolträchtigen Stadtgebiets installieren. Tatsächlich hat es gerade den neuen Auftrag für 41.620 Euro inklusive Mehrwertsteuer an ATISoluciones vergeben, der alles umfasst, was zur Aktivierung des Überwachungsnetzes erforderlich ist (Schächte, Verkabelung, Beleuchtung, die Kameras selbst, Aufzeichnungssysteme). Die Frist für den Abschluss der Arbeiten ist der 23. November.

Die Stadtverwaltung hofft, dass diese Art der Überwachung abschreckend wirkt und somit die Sicherheit im Park gewährleistet ist. Nach mehreren Angriffen auf Tiere und der Brandstiftung und Zerstörung von Kinderspielplätzen seit 2014 wurde sich die Stadtverwaltung dieser Notwendigkeit bewusst. Die Erweiterung der Überwachung hat sich aufgrund der Notwendigkeit, die entsprechenden Genehmigungen für sensible Themen wie den Datenschutz einzuholen, verzögert.

Vandalismus, eine Konstante

Der Vandalismus ist leider im Parque del Oeste eine traurige Konstante, weswegen eine Überwachung erforderlich ist. Im Jahr 2017 gab die Delegation der Zentralregierung in Andalusien dem Antrag zur Installation von Kameras statt. Diese Genehmigung wurde durch einen positiven Bericht der Kommission für Videoüberwachung des Obersten Gerichtshofs von Andalusien (TSJA) bestätigt, der eine Reihe von Bedingungen festlegte. Die erste war, dass die Aufzeichnungsdauer auf die Zeiten beschränkt sein sollte, in denen der Park für die Öffentlichkeit geschlossen ist. In den vom Stadtrat vorgelegten Unterlagen wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die meisten Vorfälle nachts registriert wurden.

