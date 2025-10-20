Neues Einkaufszentrum für Málaga: Projekt auf dem Salyt-Gelände steht vor der endgültigen Genehmigung

Jesús Hinojosa Málaga Montag, 20. Oktober 2025 Teilen

Auf dem großen Gelände nördlich der Avenida Valle-Inclán in Málaga, das durch den Abriss der Ziegelfabrik Salyt vor zwei Jahren frei wurde, soll nun ein neues Einkaufszentrum für Málaga entstehen. Nach drei Jahren Papierkram ist der Projektträger, das Immobilienunternehmen Edifissa aus Cáceres, dem Beginn der Arbeiten zur Erschließung des Geländes ein Stück näher gekommen. Das Vorhaben befindet sich seit September 2022 in der Projektbeschleunigungsstelle der andalusischen Landesregierung.

Die Beschleunigung wurde allerdings zunächst durch Experten der andalusischen Regierung selbst ausgebremst. Einer der wichtigsten Einwände gegen das Projekt kommt von der Wasserabteilung des regionalen Landwirtschaftsministeriums. Sie lehnt die Methode ab, die der Bauträger des Einkaufszentrums bei der Berechnung des Durchflusses des Cuarto-Bachs angewandt hat. Der Bach ist zum Teil oberirdisch in den Los Ángeles-Bach umgeleitet, aber auch unter dem Salyt-Grundstück kanalisiert worden.

In dem unterirdischen Kanalbereich des Baches sammelt sich sowohl Regenwasser als auch Abwasser, und zwar nach Ansicht der Techniker der Junta ein «erheblicher Durchfluss». Konkret schätzt die Regionalregierung, dass sich bei starken Regenfällen bis zu 27,6 Kubikmeter Wasser pro Sekunde ansammeln könnten. Deshalb fordert sie eine «neue Dimensionierung» der unterirdischen Kanalisierung.

Der Bauträger des Einkaufszentrums hat sich nun durchgerungen, diese Forderung zu akzeptieren, auch wenn dies die Erschließungskosten erhöht. Der Kanal soll komplett neu gebaut und über ausreichende Kapazitäten verfügen, um auch starke Durchflüsse aufnehmen zu können. Entsprechende Unterlagen wurden vom Unternehmen bereits eingereicht. Vom Bauträger verlautete, man sei nun zuversichtlich, dass in Kürze ein positiver Bescheid vorliege, der es der Stadtverwaltung von Málaga ermögliche, das Bauprojekt für das Einkaufszentrums im Stadtteil Bailén-Miraflores endgültig zu genehmigen.

Grünes Licht muss es jedoch auch noch von der städtischen Abteilung für Mobilität geben. Diese hatte bereits Einwände gegen einen Kreisverkehr und eine neue Kreuzung erhoben.

Das neue Einkaufszentrum stellt eine Investition von etwa 40 Millionen Euro dar und wird schätzungsweise rund 400 Arbeitsplätze schaffen. In der westlichen Hälfte des Grundstücks sieht das Projekt ein Gebäude von fast 10.000 Quadratmetern im Erdgeschoss vor, in dem möglicherweise eine Baumarktkette untergebracht werden soll und das mit 233 Parkplätzen im Untergeschoss und 260 im Erdgeschoss ausgestattet sein wird. Insgesamt wird das Areal über 1.032 Parkplätze verfügen: 405 im Freien und 627 in den Untergeschossen der beiden Gebäude. Darüber hinaus wird es drei weitere Gebäude für verschiedene gewerbliche Nutzungen wie Restaurants, Supermärkte, Fitnessstudios und Freizeiteinrichtungen geben.

Gemäß einer zwischen den Trägern des Gewerbeprojekts und der Stadtverwaltung unterzeichneten Vereinbarung hat die Stadtverwaltung Anspruch auf zwei Eckgrundstücke nahe des Carlinda-Viertels. Eine Fläche von 3.197 Quadratmetern für gewerbliche Zwecke, die versteigert werden soll, und eine weitere Fläche von 814 Quadratmetern, die für den Bau einer noch zu benennenden Einrichtung von öffentlichem und sozialem Interesse genutzt werden soll.

Gleichzeitig wird eine 7.364 Quadratmeter große Grünfläche angelegt, die das Einkaufszentrum nach Norden hin abschließt und die Fußgänger über Wege und Rampen nach Carlinda und Granja Suárez bringt. Die Erschließungsarbeiten sind mit 6,5 Millionen Euro veranschlagt, doch ist absehbar, dass sich dieser Betrag aufgrund der höheren Kosten für die Verlegung und den Ausbau des unterirdischen Kanals des Cuarto-Bachs erhöhen wird.