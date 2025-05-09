Papst Leo XIV. war bereits in Málaga- Erinnerungen an seinen Besuch

Prevost, in der Mitte des Bildes, mit Mitgliedern der Augustinergemeinschaft von Málaga im Jahr 2007 in der Kapelle des Colegio Los Olivos.

Antonio M. Romero Málaga Freitag, 9. Mai 2025

Der Amerikaner Robert Prevost ist seit Donnerstag der Nachfolger von Papst Franziskus das Oberhaupt der katholischen Kirche. Der neue Papst Leo XIV. war vor 18 Jahren in Málaga. Es war im April 2007, als er im Rahmen seiner Reise durch die fünf Kontinente in seiner Eigenschaft als Generalprior des Ordens des Heiligen Augustinus die von diesem Orden geführte Grundschule Colegio de los Olivos und die Augustinergemeinschaft von Málaga besuchte.

Es handelte sich um einen «kurzen, aber bedeutenden» Besuch, heißt es in der Mitteilung, die von einem Foto begleitet wird, das in der Kapelle der Schule aufgenommen und im Schulbericht für das Schuljahr 2006-2007 veröffentlicht wurde. «Er sprach mit uns über die Situation der Augustiner in der ganzen Welt und ermutigte uns, mit Enthusiasmus und Freude unsere Aktivitäten in der Schule und in der Zusammenarbeit mit der Kirche in Málaga fortzusetzen», heißt es in der Veröffentlichung weiter.

Agustín Herrero, der Prior des Augustinierordens in Málaga, erklärte, er habe Provost mehrmals getroffen, als dieser an der Spitze des Ordens stand.

«Er ist ein großartiger Seelsorger; vor allem ist er ein Seelsorger, der sich während seines gesamten Lebens immer auf die Seite der Bedürftigen gestellt hat. In diesem Sinne ist er ein Fortsetzer in der Nachfolge von Papst Franziskus», betonte Herrero.

«Er ist vor allem ein Hirte, der immer an der Seite der Bedürftigen stand», sagt der Prior der Augustiner von Málaga, Pater Agustin Herrero.

Der Prior der Augustiner-Gemeinschaft von Málaga betonte auch, dass er «ein guter Manager» sei und eine Person, «die es versteht, den Menschen zuzuhören, wenn man bei ihm ist, fühlt man sich gehört». «Ich erwarte ein großartiges Pontifikat», betonte er.

Agustín Herrero zeigte sich «erfreut und stolz» darüber, dass zum ersten Mal in der Geschichte ein Papst aus dem Orden des Heiligen Augustinus gewählt worden ist.