Partner erstochen: Frau in Málaga verhaftet

Beamte der Nationalpolizei haben in den frühen Morgenstunden des Sonntags in Málaga eine Frau verhaftet, die ihren Partner, einen 50-jährigen Mann, erstochen haben soll.

Der Vorfall ereignete sich gegen 3.30 Uhr nachts im Bezirk Carretera de Cádiz, in der Calle Alcalde José María Corona. Der Notruf wurde auf den Vorfall aufmerksam gemacht und alarmierte sofort die Nationalpolizei, die örtliche Polizei und die Gesundheitsdienste. Der Mann wies Verletzungen an den Beinen und am Hals auf.

Nach Angaben der Zeitung «El Español» könnte die Frau, die als mutmaßliche Täterin eines Mordversuchs festgenommen wurde, unter dem Einfluss einer Mischung aus Alkohol und Medikamenten gehandelt haben. Der Mann wurde in das Hospital Clínico de Málaga gebracht.