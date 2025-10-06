Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Die Calle Alcalde José María Corona im Stadtteil Carretera de Cádiz.
Beziehungstat

Partner erstochen: Frau in Málaga verhaftet

Die festgenommene Frau hat möglicherweise unter dem Einfluss einer Mischung aus Alkohol und Medikamenten gehandelt

Europa Press

Málaga

Montag, 6. Oktober 2025

Beamte der Nationalpolizei haben in den frühen Morgenstunden des Sonntags in Málaga eine Frau verhaftet, die ihren Partner, einen 50-jährigen Mann, erstochen haben soll.

Der Vorfall ereignete sich gegen 3.30 Uhr nachts im Bezirk Carretera de Cádiz, in der Calle Alcalde José María Corona. Der Notruf wurde auf den Vorfall aufmerksam gemacht und alarmierte sofort die Nationalpolizei, die örtliche Polizei und die Gesundheitsdienste. Der Mann wies Verletzungen an den Beinen und am Hals auf.

Nach Angaben der Zeitung «El Español» könnte die Frau, die als mutmaßliche Täterin eines Mordversuchs festgenommen wurde, unter dem Einfluss einer Mischung aus Alkohol und Medikamenten gehandelt haben. Der Mann wurde in das Hospital Clínico de Málaga gebracht.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Verkauf von Secondhand-Immobilien in der Provinz Málaga lahmt, Neubauten sind sehr gefragt
  2. 2 Ausgelassene Stimmung bei der Feier zum Tag der Deutschen Einheit in Marbella
  3. 3 Fuengirola feiert sein Fest zu Ehren der Virgen del Rosario
  4. 4 Málagas Hafen stößt durch Importboom bei Neuwagen an seine Grenzen
  5. 5 Deutschland: Große Flaschen im Handgepäck jetzt möglich
  6. 6 Ex-Hurrikan Gabrielle setzt Teile Spaniens unter Wasser
  7. 7 Weltfußballer Vinicius Junior schießt Real Madrid an die Spitze
  8. 8 Selwo Estepona startet ein Projekt zum Schutz autochthoner Fledermäuse
  9. 9 Und niemand regt sich auf
  10. 10 Zusammenhang zwischen Paracetamol und Autismus nicht bewiesen

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Partner erstochen: Frau in Málaga verhaftet

Partner erstochen: Frau in Málaga verhaftet