Sexuelle Gewalt

Polizei ermittelt gegen zwei Männer wegen Vergewaltigung zweier Minderjähriger auf der Feria von Málaga

Einer der Verdächtigen arbeitete als Türsteher in einem Festzelt und verabredete sich mit einem der Opfer nach seiner Schicht

Juan Cano

Málaga

Mittwoch, 27. August 2025

Ein Türsteher eines Festzeltes auf dem Feriagelände von Málaga und sein Freund sind wegen der mutmaßlichen Vergewaltigung von zwei Minderjährigen, beide unter 16 Jahren, festgenommen worden. Die Vergewaltigung der beiden Mädchen soll sich in den frühen Morgenstunden des 20. August auf einem unbebauten Grundstück in der Nähe des Festplatzes Cortijo de Torres ereignet haben, auf dem vom 16. bis zum Morgen des 24. August die Feria von Málaga lief.

Die Verdächtigen sind 21 und 23 Jahre alt. Der Türsteher soll in dieser Nacht eines der Opfer kennengelernt haben, mit dem er per Mobiltelefon in Kontakt blieb. Am Ende ihrer Schicht soll er darauf bestanden haben, dass sie sich mit ihm trifft und dass sie mit ihrer Freundin zu dem Treffen kommt, da er auch in Begleitung kommen würde.

Es waren die Minderjährigen selbst, die innerhalb weniger Stunden Alarm schlugen, woraufhin die örtliche Polizei die Suche nach den mutmaßlichen Tätern aufnahm und einen von ihnen verhaftete. Innerhalb weniger Stunden fanden die Beamten der Nationalpolizei den zweiten Verdächtigen.

Am Freitag ordnete das 8. Amtsgericht von Málaga die vorläufige Freilassung der beiden Inhaftierten an und verhängte als Vorsichtsmaßnahme ein Verbot der Kommunikation und der Nähe zu den Opfern. Es wird wegen des Verdachts Vergewaltigung ermittelt.

