Redings Nachkommen haben Málaga zum ersten Mal besucht

Im Jahr 1802 kam ein Schweizer nach Málaga und hinterließ dort für immer seine Spuren. Es handelte sich um Theodor Reding, der seit seinem vierzehnten Lebensjahr in der spanischen Armee diente und mehrere Kriegsnarben davongetragen hatte. Er kam als Kommandant des dritten spanischen Schweizerregiments in die Stadt, welches vom König zum Schutz der Hauptstadt der heutigen Costa del Sol eingesetzt wurde. Er ahnte nicht, dass er in den Jahren 1803 und 1804 eine schreckliche Gelbfieberepidemie erleben würde, der 186 seiner Soldaten bei dem Versuch, sie einzudämmen, zum Opfer fielen. Im Jahr 1806 wurde er mit der Regierung der Region Málaga betraut, von wo aus er zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung des Lebens der Bevölkerung Málagas plante und durchführte. Militärisch gesehen war er 1808 der erste, der die Armee Napoleons in einer Entscheidungsschlacht besiegen sollte.

Am vergangenen Samstag organisierte der Kultur- und Geschichtsverein „Teodoro Reding«, der bald sein 20-jähriges Bestehen feiert, die bereits siebzehnte Ehrung des berühmten Gouverneurs. In diesen zwei Jahrzehnten hatte der Verein die Ehre, Mitglieder verschiedener Zweige der Familie Reding an seinen Aktivitäten teilhaben zu lassen, aber dieses Mal war die Veranstaltung besonders, da zum ersten Mal einige seiner direkten Nachkommen anwesend waren. Konkret handelte es sich um seinen Bruder Aloys, der ebenfalls in Spanien diente, aber in die Schweiz zurückkehrte, wo er als Anführer des Kantons Schwyz ebenfalls gegen die Truppen und Ansprüche Napoleons kämpfte und für kurze Zeit zum Staatschef wurde. Dieselbe Familie, die seinerzeit ein Drittel der Kosten für die Statue des Bildhauers Juan Vega Ortega aus Málaga übernahm, die vom Verein gefördert und 2019 auf der Plaza de La Malagueta eingeweiht wurde.

Gregory Niclas von Reding

Die Familienvertretung unter der Leitung von Gregory Niclas von Reding - Biberegg, begleitete die Gruppe bei ihrer Veranstaltung am Reding-Brunnen und anschließend während des Umzugs der historischen Gruppe «Schweizer Regiment Reding Nr. 3» zum Denkmal, wo sie vom Bürgermeister der Stadt, Francisco de la Torre, und der neuen Honorarkonsulin der Schweiz in Málaga, María Sonsoles Díaz Hernández, empfangen wurde. Bei der Ehrung sagte Gregory Reding im Namen seines Großvaters Nikolaus von Reding-Biberegg: „Heute, hier in Málaga, habe ich das Gefühl, dass Teodoro Reding nicht nur zu unserer Familie gehört, sondern auch zu dieser Stadt. Als Nachkomme unserer Familie in der Schweiz danke ich Málaga dafür, dass es sein Andenken nicht nur in Stein und Bronze, sondern auch in den Herzen seiner Bürger bewahrt. Für Spanien war er ein General, aber für Málaga wurde er fast zu einem Sohn dieser Stadt.« Neben der bekannten Promenade, die ihm zu Ehren benannt wurde, wurde außerhalb der Veranstaltung auch die Kuriosität erwähnt, dass Apotheken, Bäckereien, Cafés und andere Einrichtungen seinen Namen tragen.

Jon Valera Muñoz de Toro, Gründer und Präsident der Asociación Teodoro Reding, erklärte den Anwesenden, dass Reding in der Schweiz geboren, aber als „Wahlmalagueño« und im Herzen Spanier, alles für unser Land gegeben hat. «Er war ein Held, er suchte das Wohl für die Menschen in Málaga, in der kurzen Zeit, die ihm die erschütternden Umstände seiner Zeit ließen, hat er die Wege aufgezeigt, die diese Stadt gehen sollte, um voranzukommen. Aber vor allem erwies er sich als guter Mensch. Ein Beispiel, zu dem man aufschauen, von dem man lernen und auf das man stolz sein kann. Die Statue erinnert an seine Verdienste. Obwohl er sagen würde, dass er in Wirklichkeit ein ganz normaler Mensch war, der nur das tat, was er tun musste».

In Bezug auf die Skulptur nutzte der Verein die Gelegenheit, um der Familie das Modell zu überreichen, das Juan Vega 2014 angefertigt hatte und das 2015 im Rathaus von Málaga vorgestellt wurde, als die öffentliche Spendenaktion gestartet wurde. Sie soll im Museum des Ital Reding Hauses in Schwyz, dem Geburtsort von Reding, ausgestellt werden, wo der Kommandostab und der Säbel aufbewahrt werden, die Málaga dem General 1808 nach dem Sieg in der Schlacht von Bailén geschenkt hatte.

Erste Biografie von Reding

Catherine von Reding überreichte Jon Valera als Vertreterin der Familie und als Dank für seine Arbeit ein Original der ersten Biografie von Reding, die 1817 in Luzern veröffentlicht wurde. Valera äußerte seinerseits den Wunsch, dass der Verein in nicht allzu ferner Zukunft einen Raum in Málaga erhalten möge, in dem sowohl sein Kulturerbe als auch diese Art von Exponaten dauerhaft ausgestellt werden können, damit heutige und zukünftige Generationen sich daran erfreuen können.

Für den Rest des Wochenendes besuchte die Gruppe, die sich aus Freiwilligen aus dem Kulturbereich zusammensetzt und die eine Leidenschaft für die Geschichte und deren Verbreitung teilt, mit den Angehörigen verschiedene Stadtteile Málagas, wobei sie die Orte, die besonders mit Reding verbunden sind, sowie die Werkstatt des Bildhauers, in der die Statue ihres Vorfahren verwirklicht wurde. Eine Skulptur, die die Bevölkerung von Málaga und die Spanier im Allgemeinen mit der Schweiz verbindet, durch Spenden der Familie, aber auch durch Institutionen wie die Botschaft in Spanien, die Regierung des Kantons Schwyz oder das Museum der Auslandsschweizer in Genf, und sogar durch Einzelpersonen und Gruppen aus Irland, Portugal und Mexiko.