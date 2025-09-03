Neues Luxushotel im Palacio de la Tinta in Málaga präsentiert seine frisch renovierte Fassade

Pilar Martínez Málaga Mittwoch, 3. September 2025 Teilen

Die Renovierung der Fassade des Palacio de la Tinta am Paseo Reding in Málaga ist abgeschlossen. Die Arbeiten für die Umgestaltung des herrschaftlichen Gebäudes in das sechste Fünf-Sterne-Hotel der Stadt Málaga schreiten voran, jetzt konnte die Plane, unter der das Gebäude verschwunden war, entfernt werden. Man sieht, die historischen und ästhetischen Werte des Gebäudes wurden bewahrt, sein ursprünglicher Glanz wiederhergestellt.

Das 1908 von Julio O'Brien im Stil des französischen Jugendstils errichtete Gebäude war der Sitz der andalusischen Eisenbahngesellschaft. Nach verschiedenen Etappen als Sitz der Eisenbahngesellschaft Renfe und von Regierungsbehörden wurde es 2019 von der Hotusa-Gruppe für 21 Millionen Euro von der andalusischen Landesregierung ersteigert, um es in eines der Hotels der Premium-Marke Áurea zu verwandeln. Die ersten Gäste werden für das nächste Jahr erwartet.

Das Hotel wird den Namen des Gebäudes beibehalten, der von seiner ursprünglichen Funktion herrührt: Hier wurde die Tinte aufbewahrt, die damals für die manuelle Ausstellung von Zugfahrkarten benötigt wurde. Die Fassade wurde erhalten, um alle architektonischen Elemente wiederherzustellen, die die Persönlichkeit eines Gebäudes ausmachen, das als eines der herausragendsten Beispiele des europäischen Jugendstils in Málaga gilt. Der Pariser Einfluss ist offensichtlich.

Die neue Fassade zeigt, dass das kulturelle und architektonische Erbe der ursprünglichen Gebäudestruktur mit zwei Stockwerken mit Balkonen und einem Stockwerk mit Fenstern sowie einem Dachgeschoss mit Balustrade erhalten werden konnte. Das Gebäude ist außerdem durch abgeschrägte Ecken an den erhöhten Abschnitten und quaderförmige Schornsteine auf dem Dach geprägt.

Nach der Renovierung kommt das kunstvolle Gitterwerk im ersten Stock der Hauptfassade am Paseo de Reding noch besser zur Geltung, ebenso wie die zentralen Säulen mit korinthischen Kapitellen und die Balkone mit steinernen Sturmvögeln, die durch langgestreckte Steine verbunden sind. Das 10.500 Quadratmeter große Gebäude ist Teil zweifellos des architektonischen Erbes von Málaga.

Als künftiges Luxushotel wird der Palacio de la Tinta mit 140 Zimmern, sieben Suiten und neun Junior-Suiten aufwarten. «Alle Arbeiten werden unter der Prämisse der Nachhaltigkeit und der Innovation durchgeführt, wobei das Wesen des Gebäudes erhalten bleibt und seine ursprüngliche Struktur respektiert wird, während das Innere der Zimmer sorgfältig auf die neue Nutzung ausgerichtet wird», hatte Daniel Isern von der Architektengruppe Isern Associats bei Baubeginn Anfang des vergangenen Jahres erklärt. Der Präsident der Hotusa-Kette, Amancio López Seijas, bezifferte seinerzeit die geplante Investition auf 30 Millionen Euro und gestand, dass er sich glücklich schätze, «ein Stück Geschichte zu besitzen, das ein echtes Juwel ist».

140 Zimmer sowie sieben Suiten und neun Junior-Suiten wird das neue Fünf-Sterne-Hotels von Málaga bieten.

López Seijas erklärte weiterhin, das Hotel, das direkt neben dem einzigen Fünf-Sterne-Gran-Luxe-Hotel der Stadt, dem Gran Hotel Miramar, liegt, ein Restaurant auf dem Dach haben werde, wo sich auch eine große Terrasse mit einem Swimmingpool befinde. Darüber hinaus wird es laut dem Präsidenten der Hotusa-Kette ein Spa im unteren Teil des Gebäudes geben sowie einen 300 Quadratmeter großen Kongresssaal mit einer Kapazität von 150 Personen.

Das neue Hotel, das die Strategie der Stadt untermauert, im Qualitätstourismus zu wachsen, wird zwischen 70 und 100 Arbeitsplätze schaffen, über die López Seijas sagte, dass sie «dauerhaft und qualitativ hochwertig» sein werden. Schließlich weise Málaga dank des Engagements für einen exzellenten Tourismus eine sehr geringe Saisonalität auf.

López Seijas erinnerte daran, dass Hotusa die Kette mit den meisten Hotels in Andalusien ist und sagte, der Palacio de la Tinta wolle das Juwel in der Krone an der Costa del Sol sein. In Málaga ist diese Gruppe mit einem Dutzend Hotels vertreten, darunter das Hotel Tribuna in der Calle Carretería und das Eurostars in der Calle Héroe de Sostoa sowie ein Hostel in der Calle Álamos und ein Apartmenthaus in der Calle Barroso im Stadtteil Soho.

Während die Arbeiten am Rest des Gebäudes fortschreiten, kündigt die Website der Hotusa Group bereits die Neueröffnung an und lädt die Kunden ein, ein Ticket in die Vergangenheit zu buchen.