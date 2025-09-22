Stadt Málaga bekommt neues Viertel mit 1.250 Wohnungen

Jesús Hinojosa Málaga Montag, 22. September 2025 Teilen

Nach kaum einem Jahr Bauzeit ist die Umwandlung des Geländes Cortijo Merino, das auch als Standort der alten Ammoniakfabrik von Málaga zwischen der A-357 und der zweiten Umgehungsstraße bekannt ist, eine greifbare Realität. Die Vorbereitungsarbeiten für den Bau eines neuen Viertels mit 1.250 Wohnungen lassen jetzt schon die zukünftigen Straßen und Gehwege eines Wohngebiets erkennen.

Der Bauträger Neinor, der die Mehrheit der Rechte für den Bau von Mietwohnungen erworben hat, treibt den Wandel in dieser Enklave voran und hat mit dem Bau des ersten seiner Gebäude begonnen. Es handelt sich um ein Projekt mit 168 Wohnungen, dem ein zweites mit weiteren 168 Wohnungen (Baubeginn im Oktober) und ein drittes mit 93 Wohnungen folgen wird.

Von der ersten Neinor-Wohnanlage sind bereits 50 % der Wohnungen verkauft. Die Preise (einschließlich zweier Parkplätze und Abstellräume) reichen von 259.000 Euro zzgl. MwSt. (10 %) für die günstigste Ein-Zimmer-Wohnung bzw. 340.000 Euro zzgl. MwSt. für die günstigste Zwei-Zimmer-Wohnung bis zu rund einer halben Million Euro für die Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen. Die Drei-Zimmer-Wohnungen liegen zwischen 405.000 und 654.000 Euro plus Mehrwertsteuer, die Vier-Zimmer-Wohnungen zwischen 568.000 und 791.000 Euro plus Mehrwertsteuer. Von den letzteren wurde die teuerste, ein Penthouse mit vier Zimmern, bereits an einen lokalen Geschäftsmann verkauft.

Der Direktor von Neinor Homes für Andalusien, Alberto Salamanca, erklärte, dass die meisten Käufer einheimische Kunden sind, da es kaum Interessenten aus dem Ausland gibt, und dass etwa die Hälfte von ihnen eine dieser Wohnungen als Investition erworben hat. «Die zweite Phase ist bereits zu 30 % reserviert, und wir gehen davon aus, dass wir die Wohnungen der ersten Phase bis Ende 2027 ihren Käufern übergeben können», so Salamanca, der daran erinnerte, dass alle Bewohner der 429 Neinor-Wohnungen in dem Gebiet einen Gemeinschaftsraum mit beheiztem Schwimmbad, Fitnessraum, Kinosaal und gemeinsamen Arbeitsräumen im Erdgeschoss der zweiten Phase nutzen können, die Anfang 2028 fertiggestellt sein wird.

Ein weiterer Bauträger in diesem neuen Wohnsektor ist Nuovit mit einem Komplex von 165 Wohnungen, die zwischen dem künftigen zentralen Boulevard und der alten Straße nach Cártama gebaut werden sollen. Nach Angaben des Unternehmens liegt die Baugenehmigung bereits vor, und es ist beabsichtigt, noch in diesem Monat oder im Oktober mit dem Bau zu beginnen. Die Preise für die Wohnungen liegen zwischen 366.795 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer für ein Schlafzimmer (70 Quadratmeter) und 888.030 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer für vier Schlafzimmer (193 Quadratmeter).

Die Preise für die Häuser mit zwei und drei Schlafzimmern liegen bei über vierhunderttausend Euro. Nuovit hat die Hälfte seiner Immobilien an Käufer vergeben, von denen ein hoher Prozentsatz (70 % nach Angaben des Unternehmens) in Málaga ansässig ist, mit einem Durchschnittsalter von 46 Jahren. Kunden aus Madrid machen 9 % aus.

Das Unternehmen Reina Marín, der ursprüngliche Projektträger für die Umgestaltung des Viertels, verfügt noch über ein Grundstück für weitere 93 Wohnungen sowie über eine Fläche von 11 450 Quadratmetern für ein Einkaufszentrum. In diesem Fall werden die Arbeiten nicht so schnell durchgeführt, da das Wohnungsbauprojekt noch auf die endgültige Genehmigung durch das Rathaus wartet. Im Juli letzten Jahres wurde das Dossier für das Einkaufszentrum bei der Stadtplanungsabteilung eingereicht, für das bereits mit mehreren Betreibern, darunter einer Supermarktkette, gesprochen wird.