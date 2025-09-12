Stadt Málaga und Junta nehmen Pläne zum Abbau der Barackensiedlung Los Asperones wieder auf

Cristina Vallejo Málaga Freitag, 12. September 2025 Teilen

Der Stadtrat von Málaga und die Junta de Andalucía werden die Zentralregierung bitten, sich an der Finanzierung der Umsiedlung der in der Barackensiedlung Los Asperones lebenden Familien zu beteiligen. Diese Frage wurde am Freitag bei einem Treffen zwischen dem Bürgermeister von Málaga, Francisco de la Torre, und der andalusischen Ministerin für Entwicklung, Raumordnung und Wohnungsbau, Rocío Díaz, besprochen, die beide von ihren Teams begleitet wurden. Die städtischen und regionalen Institutionen bemühen sich um die Finanzierung der ersten Phase der Maßnahmen, die durchgeführt werden sollen, um eine endgültige Lösung für die Bewohner dieser zwischen dem Bezirk Teatinos und dem Vorort Campanillas gelegenen Siedlung zu finden.

Vor zwei Wochen wurde im Amtsblatt der Junta de Andalucía (BOJA) der Abschluss eines wichtigen Schritts zur Zukunft von Los Asperones und seinen Einwohnern veröffentlicht: die Abgrenzung des Gebiets. Dies ist eine Anforderung des königlichen Dekrets, das den staatlichen Plan für den Zugang zu Wohnraum 2022-2025 regelt. Dieser beinhaltet ein Programm zur Unterstützung der Beseitigung von heruntergekommenen Gebieten, Barackensiedlungen und Substandard-Unterkünften in Form von Finanzmitteln für die Sanierung, die Renovierung oder den Bau neuer Wohnungen, die Urbanisierung oder die Neugestaltung der Umgebung, aber auch Verfahren für die Umsiedlung ihrer Bewohner und die Kosten für den Abbau der Behausungen.

Damals haben weder der Stadtrat noch die Junta klargestellt, welches dieser Szenarien ihrem Plan für dieses Stadtviertel entspricht. Am heutigen Freitag wurde es bekannt: die Umsiedlung der Familien und der voraussichtliche Rückbau des Viertels. Zu diesem Zweck wird derzeit ein Bericht ausgearbeitet, der noch in diesem Monat an das Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung geschickt wird.

5.000 Euro pro Jahr Dies ist der im Landesgesetz vorgesehene Höchstbetrag, der pro umzusiedelnder Wohneinheit für die Dauer der Maßnahmen bis maximal fünf Jahre finanziert wird.

Die Höhe der staatlichen Beihilfe für diese Zwecke ist in staatlichen Verordnungen festgelegt: bis zu 5.000 Euro pro Jahr und umzusiedelnder Wohneinheit für die Dauer der Maßnahmen, maximal fünf Jahre, für die Vorbereitung, Entwicklung und Überwachung des Umsiedlungsprozesses.

Gleichzeitig schließt das Rote Kreuz eine Studie ab, auf deren Daten sich die nächsten Schritte stützen werden, so offizielle Quellen in einem Kommuniqué. Die letzte soziodemografische Untersuchung stammt aus dem Jahr 2019, in der die Zahl der Einwohner auf etwa 900 geschätzt wurde, wobei diese Zahl angesichts der zunehmenden Bautätigkeit möglicherweise noch gestiegen ist. Die Ermittlung der Einwohnerzahl ist nicht einfach, da die Straßen des Viertels in der Straßenkarte nicht als solche ausgewiesen sind, so dass es Diskrepanzen zwischen der Zählung und den tatsächlichen Adressen gibt. Es wird daher vermutet, dass einige der Bewohner dort nicht gemeldet sind, und es könnte auch sein, dass Personen, die dort gemeldet sind, nicht mehr in diesen Häusern leben. Aus diesem Grund führt das Rote Kreuz durch Hausbesuche durch, die es ermöglichen, den Grad der sozialen Eingliederung oder Ausgrenzung der Bewohner zu messen.

Los Asperones ist eine Barackensiedlung in Málaga, die in den 1980er Jahren gegründet wurde, um Menschen vorübergehend unterzubringen, die aus anderen abgerissenen Barackensiedlungen der Stadt vertrieben wurden.