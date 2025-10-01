Stadtverwaltung von Málaga beschneidet die Bäume bei den Baños del Carmen und entfernt die Nester von Papageien

Ignacio Lillo Málaga Mittwoch, 1. Oktober 2025 Teilen

Es war eine langjährige Forderung der Anwohnervereinigung von Pedregalejo, und heute wurde endlich damit begonnen. Die Stadtverwaltung von Málaga führt über die Abteilung für ökologische Nachhaltigkeit Pflegearbeiten im Eukalyptuswald der Baños del Carmen durch.

Techniker und Arbeiter von Tahler, dem Unternehmen, das mit der Pflege und Instandhaltung der Grünanlagen im Stadtteil Pedregalejo beauftragt ist, führen unter der Aufsicht des Amtes für Parks und Grünanlagen und mit Unterstützung der örtlichen Polizei Beschneidungsarbeiten an trockenen Ästen sowie die Entfernung von Papageiennestern durch, die in dieser Enklave eine große Kolonie gebildet haben.

Eine weitere wichtige Aufgabe der Maßnahme, die letzte Woche begann, ist die Entfernung zahlreicher vertrockneter Eukalyptusbäume. «Bei den Wartungsarbeiten wurde festgestellt, dass zehn Eukalyptusbäume, die aufgrund der Trockenheit, des Salzgehalts der Umgebung und der Konkurrenz zwischen den Exemplaren an Vitalität verloren hatten, nicht wiederhergestellt werden konnten, so dass sie endgültig gefällt wurden», so die Erklärung des Rathauses.

Auf dem Video sieht man die Beschneidungsarbeiten. SUR

Gleichzeitig wurden auch die bestehenden Palmen gerodet und die Oberfläche dieses Bereichs, in dem das Gras infolge der Regenfälle des letzten Frühjahrs, die zu mehreren Pfützen auf dem Gelände geführt haben, stark zugewachsen war, gesäubert. Die Arbeiten werden voraussichtlich zwischen heute und morgen abgeschlossen sein.

Park geplant

Der unbebaute Bereich mit dem Eukalyptuswald und dem Kiesstrand der Baños del Carmen hat eine Fläche von etwa 20.000 Quadratmetern. Diese Fläche ist dazu bestimmt, ein großer maritimer Park für die Bewohner des Viertels zu werden.

Das Projekt wartet auf eine endgültige Vereinbarung zwischen dem Rathaus und dem Küstenamt über die Merkmale des Projekts, bei dem der zukünftige Standort der Nereo-Werft noch nicht geklärt ist, um die Verbindung mit der Promenade von Pedregalejo zu vervollständigen. Geklärt ist auch noch nicht, wer die Finanzierung des Projekts übernehmen wird.