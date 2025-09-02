Stadtverwaltung von Málaga will dem Entensterben im Park Parque Huelin auf den Grund gehen

Jesús Hinojosa Málaga Dienstag, 2. September 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Málaga wird den Tod von Enten im Teich des Parque Huelin untersuchen, der am vergangenen Samstag von der Bürgerbewegung Parque del Oeste gemeldet wurde. Die Stadtverwaltung wies darauf hin, dass die Abteilung für ökologische Nachhaltigkeit «über das Auftauchen von etwa zwanzig toten Vögeln im Teich des Huelin-Parks und seiner Umgebung am vergangenen Wochenende informiert wurde».

Die Stadtverwaltung hat sich mit dem Unternehmen Raga Medio Ambiente in Verbindung gesetzt, das für die Pflege und Erhaltung der Grünflächen im Bezirk Carretera de Cádiz zuständig ist, «das den Sachverhalt nicht gemeldet hat», so das Rathaus in einer Mitteilung.

«Auf Anfrage hat die Organisation die toten Exemplare (Enten und Möwen) entfernt, wobei in den letzten Stunden keine neuen Fälle aufgetreten sind», heißt es in der Mitteilung. Nach der Beseitigung wurden diese Exemplare an die Junta de Andalucía als zuständige Behörde für die Kontrolle von Vögeln weitergeleitet, um die Ursachen für diese Todesfälle zu ermitteln.

Darüber hinaus haben Mitarbeiter des Dienstes für sanitäre und ökologische Überwachung der Stadtverwaltung Proben des Seewassers genommen, die ebenfalls zur Analyse an die Junta de Andalucía geschickt wurden.

Die stellvertretende Sprecherin der Stadtratsfraktion Con Málaga, Toñi Morillas, prangerte am heutigen Dienstag das «fahrlässige Verhalten der PP» im Parque de Huelin und auch im Parque del Oeste an. «Was wir im Parque del Oeste und im Parque Huelin sehen, erinnert sehr an das, was wir auch in den Straßen der Stadtteile sehen. Es ist nichts anderes als die Folge der Verwahrlosung und Vernachlässigung einer Volkspartei, die, anstatt sich um das zu kümmern, was allen gehört, ihre Verwaltung auf ein Stadtmodell ausrichtet, das den Bedürfnissen und Forderungen der Bewohner nicht die geringste Beachtung schenkt», kritisierte Morillas.

Auch die stellvertretende Sprecherin der PSOE im Rathaus, Begoña Medina, erinnerte daran, dass ihre Fraktion am vergangenen Samstag ebenfalls das Vorhandensein dieser toten Enten im Teich des Huelin-Parks gemeldet hatte, was die Nachbarn in der Gegend alarmierte. «Die PP-Regierungsmannschaft wird Erklärungen für diesen neuen Fall von Vernachlässigung liefern müssen», sagte Medina. «Der Zustand des Wassers im Parque Huelin und im Parque del Oeste ist bedauerlich», betonte sie.