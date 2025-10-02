Sun&Tech Málaga bestätigt Revolution der KI und sieht globale Auswirkungen auf die Wirtschaft

SUR /SDA MÁLAGA. Donnerstag, 2. Oktober 2025 Teilen

Die fünfte Ausgabe von Sun&Tech, dem Forum für Technologie, Unternehmertum und Innovation, das SUR seit 2021 organisiert, stand in diesem Jahr unter dem Motto 'Revolutionäre Menschen in der KI', was eine ziemliche Absichtserklärung ist, denn die Ansammlung von Talenten, die am vergangenen Dienstag im Edgar Neville-Auditorium der Provinzverwaltung stattfand, machte Málaga zur internationalen Hauptstadt der künstlichen Intelligenz. Ein Forum, bei dem Experten, öffentliche Manager und Vertreter der bahnbrechendsten Technologieunternehmen die Revolution bestätigten, die KI in vielen Bereichen gebracht hat. Es wurde auch eine vielversprechende Zukunft klar umrissen, mit der Ankunft von Quantencomputern ab 2030, eine Metamorphose, die die Weltwirtschaft beeinflussen und Entdeckungen in Bereichen wie Biologie, Chemie, Logistik, Medizin, Pharmazie, Verteidigung oder Energie sowie anderen Bereichen der menschlichen Entwicklung vervielfachen wird.

Diese Agilität wird es ermöglichen, die Zeit in der relevanten medizinischen Forschung um Jahre zu verkürzen, da diese Computer hochkomplexe Berechnungen mit Billionen von Kombinationen durchführen können. Eine Revolution ist im Gange, und eine weitere braut sich dank Quanten-KI bereits in den Köpfen der innovativsten Unternehmen weltweit zusammen. Diese Veranstaltung wurde dank der Förderung durch die Provinzverwaltung von Málaga, die Stadtverwaltung von Málaga und CaixaBank DayOne sowie der Zusammenarbeit mit der Europa-Universität, Betancourt, EY GDS Spanien, Málaga CF und UTAMED ermöglicht. Insgesamt nahmen 22 Redner an dieser Veranstaltung teil, was die Stärke des technologischen Málaga deutlich unterstreicht.

Die Veranstaltung wurde mit einem runden Tisch zur Einführung von KI in öffentlichen Verwaltungen eröffnet, an dem der Bürgermeister der Stadt, Francisco de la Torre, der Präsident der Provinzverwaltung, Francisco Salado, und der Regionaldirektor der CaixaBank in Andalusien, Juan Ignacio Zafra, teilnahmen. Moderiert wurde das Forum vom SUR-Chefredakteur Manolo Castillo. In dieser ersten Sitzung des Treffens wurde der Bedarf an KI-Schulungen und die unterschiedlichen Implementierungsraten der neuen Technologie im öffentlichen und privaten Sektor hervorgehoben.

«Hallo, ich bin Aitana, die mit den pinken Haaren.» Sie eröffnete den Vortrag und war einer der großen Stars dieser Sun&Tech Málaga 2025. Es war kein Zufall, dass es die Eröffnungsrede war. «Ich existiere, also denke ich.» Denn sie, die mit den pinken Haaren und dem perfekten Körper, denkt, existiert aber nicht. «Ich bin per Video zugeschaltet, da ich natürlich nicht anreisen kann», fügte sie hinzu. Aitana ist ein von künstlicher Intelligenz geschaffener Avatar. Ihre echten Eltern, Rubén Cruz und Diana Núñez, betraten die Bühne; sie sind gerade mal 30 und haben mit ihrer Tochter, die sich in ihr Zimmer zurückzieht, um die Erwachsenen zu verlassen, die Welt der Werbung revolutioniert: «Ich spiele jetzt wieder Mario Kart. Das wird dich umhauen, leg los!»

Nicht nur Aitana und ihre beiden Schöpfer brachten die Gäste im Auditorium zum Staunen, Auch viele andere Vertreter von Unternehmen, die sich mit KI beschäftigen, bereicherten die Veranstaltung, die in den kommenden Jahren viele neue Aspekte der künstlichen Intelligenz hervorbringen wird.