SUR Wines & Gourmet feiert seine 5. Ausgabe am 20. Oktober im Hotel NH Málaga

SUR Wines & Gourmet kehrt am 20. Oktober zurück, um seine fünfte Ausgabe zu feiern. Die Veranstaltung hat sich aufgrund der hohen Qualität der Weinkellereien, die sie jedes Jahr zusammenbringt, als Referenzveranstaltung für den Weinsektor etabliert.

Ein Vorschlag, der von 'Málaga en la Mesa' und SUR gefördert wird, um einen Treffpunkt zu schaffen, an dem die besten Referenzen der großen Spezialweine vorgestellt werden. Fachleute des Sektors können sich ab sofort kostenlos über die Website surwinesgourmet.diariosur.es/acreditaciones.html anmelden.

Die Ausstellung wird von der Diputación Provincial und 'Sabor a Málaga' sowie von der Diputación de Córdoba, 'Sabor a Córdoba', Diputación de Almería, Diputación de Valladolid, 'Alimentos de Valladolid' und Milla de Oro del Vino Provincia de Valladolid' unterstützt.

Die fünfte Ausgabe der SUR Wines & Gourmet findet im Hotel NH Málaga statt. Die Veranstaltung bringt Fachleute aus der Welt des Gastgewerbes, des Vertriebs, des Handels und des Tourismus sowie der Weinkellereien zusammen.

Neben den Weinausstellern findet das Fachpublikum auch eine Vielzahl von Ständen mit Gourmetprodukten, die die Kombinationsmöglichkeiten mit den besten Weinen aufzeigen.

In dieser neuen Ausgabe präsentiert die SUR Wines & Gourmet ein umfangreiches Verkostungsprogramm, das die Vielfalt und den Reichtum des nationalen und internationalen Weinsektors zeigt. Diejenigen, die an den verschiedenen Verkostungen teilnehmen möchten, können sich bei ihrer Ankunft direkt auf der Messe anmelden.

In diesem Jahr finden die Verkostungen in zwei verschiedenen Räumen statt, mit Vorschlägen wie «Weine 'Málaga', Essenz im Gleichgewicht» und «Weine 'Sierras de Málaga', die Exzellenz der Vielfalt», organisiert von Sabor a Málaga; «Pedro Ximénez, ein Wein für jedes Produkt», von Sabor a Córdoba; «Gewinnerweine des Wettbewerbs 'Museumswein' des Weinmuseums der Provinz Valladolid», organisiert von der Provinzverwaltung von Valladolid; oder «Aromen von Almería», eine Präsentation der Provinzverwaltung von Almería.

Es werden auch Verkostungen von DOs wie Rueda, Aceite Priego de Córdoba und Navarra organisiert. Und eine ist der Kombination von Sushi und Sake gewidmet.