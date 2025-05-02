Tausende von Menschen gehen in Málaga auf die Straße, um erkämpfte Arbeitnehmerrechte zu verteidigen

Nuria Triguero Málaga Freitag, 2. Mai 2025 Teilen

Die traditionelle Maidemonstration in Málaga, die am Donnerstag kurz nach 11.30 Uhr von der Alameda de Colón aus startete, stand in diesem Jahr unter dem Motto «Schutz des Errungenen» angesichts des Aufstiegs rechtsextremer Parteien und Regierungen auf der ganzen Welt. Tausende von Menschen gingen in der Provinzhauptstadt auf die Straße, um «erkämpfte Arbeitnehmerrechte» gegen die rechtsextreme Welle zu verteidigen.

Die Organisatoren, die Gewerkschaften CCOO und UGT, riefen dazu auf, die Arbeitsrechte zu verteidigen, die so viele Jahre des gewerkschaftlichen Kampfes gekostet haben und die nun von den reaktionären Bewegungen in Frage gestellt werden. Die Arbeitszeitverkürzung, die noch von der Regierung genehmigt werden muss, und das in Málaga so drängende Wohnungsproblem waren ebenfalls sehr präsent in den Forderungen der Demonstranten.

Der drohende Regen änderte nichts an den Plänen der Demonstranten, die zu dem symbolträchtigen Treffen der Arbeiterbewegung kamen. Mehrere tausend Menschen folgten dem Zug der Menschen, der entlang der Alameda de Colón, der Alameda Principal und der Calle Larios verlief und auf der Plaza de la Constitución mit Reden von Fernando Cubillo und Soledad Ruiz, den Provinzsekretären von CCOO bzw. UGT, endete.

Der diesjährige Marsch stand unter dem nationalen Motto «Das Erreichte schützen, die Zukunft gewinnen». Wie in den Vorjahren nahmen Vertreter linker politischer Parteien, anderer Gewerkschaften sowie sozialer und nachbarschaftlicher Gruppen an dem Marsch teil.