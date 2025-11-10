Tausende Menschen demonstrieren im Zentrum von Málaga für den Erhalt des öffentlichen Gesundheitswesens

Juan Soto Málaga Montag, 10. November 2025 Teilen

Sprechchöre zur Verteidigung des öffentlichen Gesundheitswesens erfüllten die Straßen im Zentrum von Málaga. Unter dem Motto „Verteidigen wir das öffentliche Gesundheitswesen« demonstrierten am Sonntag Tausende Menschen (laut Angaben der Nationalpolizei 20.000) in der Stadt, zu der die Plattform Mareas Blancas de Málaga aufgerufen hatte.

Der Protest, der in allen andalusischen Provinzen stattfand, startete am CARE von Muelle Heredia, von wo aus ein Teil des Zentrums von Málaga bis zur Plaza de la Merced durchlaufen wurde, wo ein Manifest verlesen wurde. An dem Marsch in der Hauptstadt nahmen etwa zwanzig Berufsverbände, Patientenvereinigungen und Gewerkschaften teil.

Während des Marsches waren verschiedene Slogans zu lesen, darunter „Gesundheitswesen ist kein Geschäft«, „Mehr Fachkräfte im Gesundheitswesen, weniger prekäre Arbeitsverträge« oder „Gesundheit ist nicht verkäuflich, Gesundheit muss verteidigt werden«. Von Anfang an betonten die Organisatoren, dass es sich nicht um einen Protest gegen eine bestimmte Partei handele, sondern um eine Demonstration zur Verteidigung des öffentlichen Gesundheitswesens. „Wer auch immer regiert, das Gesundheitswesen muss verteidigt werden«, sangen sie zu Beginn der Demonstration.

In dem verlesenen Manifest vertraten die Organisatoren die Ansicht, dass „die neoliberale Politik der andalusischen Regierung das öffentliche Leben zerstört und die Grundsätze einer würdigen, universellen und qualitativ hochwertigen Versorgung gefährdet«. Sie fügten hinzu, dass bei der Privatisierung einer öffentlichen Dienstleistung „die Menschen nicht mehr im Mittelpunkt stehen, wir entmenschlicht und zu Objekten degradiert werden und zu einer reinen Ware werden, wobei die wirtschaftliche Rentabilität im Vordergrund steht, wofür sie das öffentliche System abbauen und zerstören müssen«.

Zu den aktuellen Themen, die den Protest in ganz Andalusien angeheizt haben, gehörte auch die Krise der Krebsvorsorgeuntersuchungen, ein Thema, das ebenfalls im Manifest angesprochen wurde. „Mehr als 2.000 Frauen wurden durch diese Politik ihrem Schicksal überlassen, während gleichzeitig der private Sektor finanziert wird, wo Verträge nach wirtschaftlichen und nicht nach gesundheitlichen Kriterien an Unternehmen vergeben werden, die beim technischen Personal sparen, Qualitätskontrollen reduzieren und Einsparungen und Gewinne über Gesundheit und Leben stellen«.

Unter den Teilnehmern befand sich Ana Belén Espejo, Ärztin und Mitglied der Plattform Marea Blanca aus Málaga, die erklärte, dass die Mobilisierungen nicht gegen eine bestimmte Partei gerichtet seien, sondern gegen Kürzungen und die Privatisierung von Dienstleistungen. „Anfang September wurden mehr als 50.2000 Unterschriften eingereicht, um das öffentliche Gesundheitswesen zu schützen und zu verhindern, dass Patienten an private Einrichtungen überwiesen werden, da sich gezeigt hat, dass dies nicht funktioniert hat«, erklärte sie.

Eine weitere Person, die an der Spitze der Demonstration mitlief, war Diego Romero, Sprecher der Gesundheitsplattform Zona Norte. Er erklärte, dass die Gesundheitssituation „sehr ernst« sei, und prangerte die „tägliche Verschlechterung des öffentlichen Gesundheitswesens« an. Er betonte, dass die Situation in ländlichen Gebieten noch schlimmer sei, da dort nicht dieselben Fachkräfte zur Verfügung stünden wie in Málaga. „In den meisten Dörfern gibt es keinen Arzt, der täglich zur Verfügung steht«, betonte er.

Auch Juan Tomás Rodríguez von der Plattform „Rincón por la Sanidad» (Ecke für Gesundheit) sprach das aktuelle Gesundheitsproblem an. In seinem Fall sprach er als Patient. „Wir hatten ein Gesundheitssystem, das ein Luxus war, aber es wurde so stark verschlechtert, dass es jetzt erbärmlich ist. Es ist nicht hinnehmbar, dass man bei einer schweren Erkrankung einen Termin in der Ambulanz vereinbart und diesen erst in 20 Tagen bekommt: In dieser Zeit kann man schon tot sein«, berichtete Rodríguez.

Erfolg für die Gewerkschaften

Nach Beendigung des Marsches zeigten sich die an dem Protest beteiligten Gewerkschaften, CCOO und UGT, CSIF und Satse, die sich aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit der Organisation zurückgezogen hatten, zufrieden mit der Anzahl der Menschen, die durch die Stadt gezogen waren. Die CCOO wies darauf hin, dass das andalusische Gesundheitswesen eine „schwere Krise« durchläuft, die durch einen „allgemeinen und geplanten Verfall« gekennzeichnet ist, der sich in Skandalen wie den Fehlern des Programms zur Früherkennung von Brustkrebs manifestiert.

Neben anderen politischen Persönlichkeiten nahmen auch die Generalsekretärin der PSOE in Málaga, Josele Aguilar, und der regionale Koordinator der Izquierda Unida Andalucía und Mitglied des Kongresses, Toni Valero, teil. Beide klagten die «Privatisierung und die Kürzungen» an, die das Gesundheitswesen in Andalusien erfahren hat, und gaben dem Präsidenten Juanma Moreno die Schuld daran.

Der Minister für Gesundheit, Präsidentschaft und Notfälle der Regionalregierung von Andalusien, Antonio Sanz, versicherte seinerseits, dass er „jede Mobilisierung oder Versammlung einer Gruppe stets respektiere« und betonte gleichzeitig, dass er „die Hand ausstrecke« und „bereit sei, mit allen Sektoren in einen Dialog zu treten«, um Vereinbarungen im Gesundheitsbereich zu erzielen. „Ich hoffe, dass sie die ausgestreckte Hand und die Bereitschaft zum Dialog dieses Teams des Ministeriums und dieses Ministers zu schätzen wissen, denn ich glaube, dass wir viel mehr erreichen, wenn wir Vereinbarungen unterzeichnen und Lösungen anbieten, als auf andere Weise«, fügte Sanz hinzu, bevor er betonte, dass er „auf jeden Fall respektiert, was jeder tut, und jeder weiß, was er tut«.