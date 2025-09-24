Viele Aktivitäten in Málaga bei der Europäischen Nacht der Forschung

Cristina Pinto Mittwoch, 24. September 2025 Teilen

Am kommenden Freitag, 26. September, wird das Stadtzentrum von Málaga ganz im Zeichen der Wissenschaft stehen. Die Europäische Nacht der Forschung, die gleichzeitig in 400 Städten auf dem ganzen Kontinent stattfindet, erobert die Stadt mit mehr als 300 Forschern und fünfzig Aktivitäten von 17.30 Uhr bis Mitternacht. «Vor 14 Jahren haben wir sie in der Juristischen Fakultät veranstaltet und heute erobern wir die Straßen der Stadt. Das ist ein Zeichen der Identität, um Kindern und Jugendlichen die Forschung näher zu bringen», erklärte Rosario Moreno-Torres, Leiterin des Dienstes für Veröffentlichungen und wissenschaftliche Verbreitung der Universität von Málag (UMA), begeistert.

Die vierzehnte Ausgabe bietet fünf verschiedene Standorte für die vielfältigen Angebote. Der Paseo del Parque, in dem 24 Workshops für Kinder und Jugendliche angeboten werden; das Rektorat am westlichen Beginn des Stadtparks, in dem acht thematische Sitzungen mit 24 Mikrotreffen im Rahmen von «Wissenschaft in kleinen Dosen» und «Divulgatón», einem Marathon informativer Konferenzen, stattfinden; Bühne Eduardo Ocón im Paseo del Parque mit vier runden Tischen; der Sitz der Vereinigung Sociedad Económica de Amigos del País an der Plaza de la Constitución, in der von der Akademie der Wissenschaften von Málaga organisierte Vorträge über den Klimawandel stattfinden; und das Ozeanographische Zentrum im Hafen von Málaga mit drei Führungen, die im Voraus gebucht werden müssen.

Auf den Straßen des Zentrums wird es außerdem zwei Routen geben, auf denen das Erbe und die Beziehung zwischen Tourismus und sozioökonomischen, städtischen und landschaftlichen Problemen erforscht werden. «Eine davon ist den Palasthäusern der Alameda Principal gewidmet», so Rosario Moreno-Torres. Das Programm richtet sich an alle Altersgruppen, um wissenschaftliche Berufe als eine der wesentlichen Säulen des täglichen Lebens zu fördern.

Vergrößern Migue Fernández

Das Wesen der öffentlichen Universität

«Dies ist ein schöner Tag, denn wir müssen bekräftigen, dass die Forschung immer der Gesellschaft zurückgegeben wird und dass sie das Wesen der öffentlichen Universität ist», betonte der Rektor der UMA, Teodomiro López, der die Veranstaltung in Begleitung des Vizerektors für Forschung und wissenschaftliche Verbreitung, Pedro Jesús Maireles; der Generalsekretärin der Provinzdelegation für Universität, Forschung und Innovation der andalusischen Regionalregierung, María Jesús Vera Carrillo, der Generaldirektorin der Fundación Descubre, Teresa Cruz Sánchez, dem Leiter der Bildungsabteilung der Fundación Unicaja, Enrique Gómez-Puig, und der UMA-Forscherin und Dozentin Inés Moreno González. vorgestellt hat.

In den vierzehn Jahren, in denen die Europäische Nacht der Forscher in Málaga stattfindet, haben sich die Stadt, die Forschung und die Verbreitung des Wissens selbst weiterentwickelt. Heute, so betonten die Redner bei der Vorstellung der Veranstaltung, «werden wissenschaftliche Erfahrungen und Emotionen geboten», so Teresa Cruz Sánchez. Diese Europäische Nacht bringt der Öffentlichkeit die Wissenschaft auf unterhaltsame Weise näher, und nach Angaben der UMA hat sogar die Hälfte der Teilnehmer noch nie an einer wissenschaftlichen Veranstaltung teilgenommen«. Wie Pedro Jesús Maireles betonte: »Die Wissenschaft gehört nicht denen, die sie produzieren, sondern allen, die von ihr profitieren und sich an ihr erfreuen«.

Das komplette Programm gibt es unter diesem Link.