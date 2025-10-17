Vier Mitglieder eines Netzwerks zur Ausbeutung von Migranten in Málaga verhaftet

SUR Málaga Freitag, 17. Oktober 2025 Teilen

Die Nationalpolizei hat in Málaga eine kriminelle Organisation zerschlagen, die irreguläre maghrebinische Migranten ins Land gebracht hat, um sie anschließend für die Arbeit in illegalen Bäckereien auszubeuten. Die Beamten haben vier Personen verhaftet, die für die Straftaten Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung der Arbeitskraft, Begünstigung der illegalen Einwanderung, Fälschung von Dokumenten, Verstoß gegen die Rechte der Arbeitnehmer und gegen die öffentliche Gesundheit verantwortlich sein sollen, so die Nationalpolizei.

In Zusammenarbeit mit der städtischen Gesundheitsbehörde hoben die Ermittler mehrere nicht zugelassene Bäckereien aus, die unter ungesunden Bedingungen arbeiteten.

Die so genannte Operation «Baklava» begann im Jahr 2024, nachdem ein System zur Förderung der illegalen Einwanderung marokkanischer Staatsangehöriger aufgedeckt worden war. Agenten der Einheiten gegen illegale Einwanderungsnetze und Dokumentenfälschung (Ucrif), sowohl auf Provinz- als auch auf zentralstaatlicher Ebene, entdeckten, wie die Organisation drei Methoden anwandte, um illegale Migranten nach Spanien zu bringen.

So beschaffte sich das Netzwerk in einigen Fällen auf betrügerische Weise Visa, indem es gefälschte Arbeitsnachweise vor den Konsulaten vorlegte; in anderen Fällen wurde die Identität von Ausländern, die sich rechtmäßig auf spanischem Staatsgebiet aufhielten, unterschlagen, indem Migranten Pässe und Aufenthaltsgenehmigungen auf den Namen von Dritten erhielten, um die Grenzkontrollen zu umgehen; und in einer dritten Variante wurden Migranten in kleinen Booten von der marokkanischen zur spanischen Küste transportiert, wodurch das Leben der Menschen ernsthaft gefährdet wurde.

Neben den kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit der illegalen Migration war die Organisation stark in die illegale Verarbeitung und den Vertrieb von Lebensmitteln involviert.

In den Wohnungen der Verhafteten im Stadtzentrum von Málaga wurden illegale Süßwarenwerkstätten entdeckt, die sich der Herstellung traditioneller marokkanischer Süßigkeiten widmeten und weder über eine Gesundheitslizenz noch über die entsprechenden Genehmigungen für eine legale Tätigkeit verfügten.

Diese Werkstätten arbeiteten unter unhygienischen und prekären Bedingungen und ohne jegliche sanitäre Kontrolle, was nicht nur gegen die Hygienevorschriften verstieß, sondern auch eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellte.

Die illegale Tätigkeit beinhaltete auch die Ausbeutung von Arbeitskräften, da die Arbeiter, von denen die meisten keine Papiere hatten, Arbeitsbedingungen ohne rechtliche Garantien, keinen Zugang zu Gesundheitsschutz und unfaire Löhne hatten.