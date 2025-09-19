Villen in Málagas Stadtteilen El Candado, Churriana und Guadalmar ausgeraubt - zwei Männer festgenommen

Juan Cano Málaga Freitag, 19. September 2025 Teilen

Die Nationalpolizei war ihnen dicht auf den Fersen. Die Verdächtigen, zwei junge albanische Männer im Alter von 22 und 23 Jahren, die trotz ihres jugendlichen Alters als echte Einbruchsspezialisten gelten, waren von Überwachungskameras aufgezeichnet worden und trugen ein merkwürdiges Merkmal ihrer Verkleidung: auffallend weiße Handschuhe anstelle der schwarzen, die die Diebe normalerweise tragen. Letztendlich wurden sie von der Polizei geschnappt.

Eine Reihe von Anzeigen, die um den 15. August, während der Feria von Málaga, eingegangen waren, gab den Anstoß zu den Ermittlungen. Obwohl sie in verschiedenen Stadtvierteln stattfanden, wiesen alle Einbrüche einen gemeinsamen Nenner auf, der auf diesselben Täter schließen ließ. Die Überfälle fanden in den frühen Morgenstunden immer in derselben Zeitspanne statt während die Bewohner der Häuser schliefen.

Der Modus Operandi der Diebe war wie folgt: Sie kletterten über den Zaun, der die Häuser umgab, um in das Innere zu gelangen. Sie zögerten nicht, über das Dach zu gehen, um die Überwachungskameras zu umgehen, und suchten nach der verwundbarsten Stelle der Türen oder Fenster des Hauses, die sie mit Schraubenziehern und sogar mit ihren eigenen Händen aufbrachen.

Sobald sie schließlich im Haus waren, schlichen sie mit Taschenlampen durch die Zimmer, ohne dass die Bewohner merkten, da diese schliefen. Tatsächlich entdeckten die meisten Opfer den Einbruch erst am nächsten Morgen, als sie die verwüsteten Räume sahen und auf den Überwachungskameras erkannten, dass sie von Einbrechern besucht worden waren.

Da die Verbrecher wussten, dass die Nationalpolizei ihnen auf den Fersen war, stellten sie ihre Aktivitäten in Málaga ein und ließen sich vorübergehend in anderen spanischen Städten nieder. Nach einiger Zeit kehrten sie in die Provinz zurück. Den Ermittlern, die vermuteten, dass sie eine neue Raubserie starten würden, gelang es, sie ausfindig zu machen und zu verhaften.

Die polizeilichen Ermittlungen haben ihnen bisher 11 Überfälle auf Villen in Málagas Stadtteilen El Candado, Guadalmar und Churriana zugeschrieben. Die befragten Quellen sagten jedoch, dass viele andere Berichte noch ausgewertet werden, da man davon ausgeht, dass sie weitere Verbrechen in anderen Teilen der Stadt und der Provinz Málaga begangen haben. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen.