Wird es diesen Samstag in Rom nach Rosmarin duften? Die Details der Prozession der Esperanza

Die Virgen de la Esperanza bei der Prozession am Gründonnerstag in Málaga.

Die Virgen de la Esperanza wird an diesem Samstag in der großen Prozession des Jubiläums der Bruderschaften zusammen mit dem Cristo de la Expiración ('letzter Atemzug') aus Sevilla durch Rom ziehen, und ihre Erzbruderschaften wollen, dass die Dolorosa dabei ähnlich wie jeden Gründonnerstag in Málaga durch die Straßen von Rom zieht, ohne dass sie dabei etwas von den Merkmalen verliert, die ihre Prozession einzigartig machen. So hat der Generaldirektor der Bruderschaft, Tadeo Furest, gegenüber SUR erklärt, dass man sich darum bemüht, dass zumindest in einigen Teilen der Strecke zwischen dem Kolosseum und dem Circus Maximus ein Teppich aus Rosmarin ausgelegt wird.

«Wir wollen wenigstens etwas Rosmarin auslegen, um den typischen Geruch zu verbreiten», sagte Furest, dem es auch gelungen ist, Zweige dieses aromatischen Strauchs zu Füßen der Jungfrau auf ihrem Sockel in einer Kapelle des Petersdoms im Vatikan aufzustellen, wo die Madonnenstatue seit Mittwoch von Gläubigen besucht werden kann.

Furest erklärte, dass der Thron für die Jungfrau seit Donnerstag bereits vollständig in dem auf der Plaza Celimontana errichteten Zelt oder 'tinglao' aufgebaut war. Das Einzige, was noch fehlte, war das Niederlegen der Blumen, die am Freitag von der Firma Pinsapo aus Córdoba in einem Kühlwagen angeliefert wurden. Der Thron wird die charakteristischen Lilien tragen, die er jeden Gründonnerstag trägt, kombiniert mit einigen anderen Arten.

An der Montage des Throns waren fast fünfzig Personen beteiligt, die in wenigen Tagen alle Teile auspackten, die in etwa hundert großen Holzkisten aus Málaga gebracht worden waren.

Wie der Vorsitzende der Erzbruderschaft El Paso y la Esperanza, Sergio Morales, mitteilte, wird die Musikkapelle der Erzbruderschaft entlang der Strecke Märsche spielen, die den Hauptfiguren der Karwoche in Málaga gewidmet sind, so dass alle Passionsbruderschaften der Stadt in den Rhythmen vertreten sein werden, die hinter dem imposanten Thron von La Esperanza erklingen werden.