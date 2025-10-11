Zwei Mitglieder der Frente Bokerón aus Málaga wegen Angriffe auf andere Ultras in Galicien verhaftet

Europa Press Málaga Samstag, 11. Oktober 2025 Teilen

Die Nationalpolizei hat sieben Personen verhaftet, Mitglieder von Gruppen, die als «Ultras» des Real Club Celta und des FC Málaga gelten, der Tropas de Breogán und der Frente Bokerón, wegen ihrer Beteiligung an gewalttätigen Vorfällen in Vigo und Marín. Die Verhaftungen fanden in diesen beiden Gemeinden und in Pontevedra statt.

Nach Angaben der Polizei ereigneten sich die Vorfälle Anfang September letzten Jahres, als fünf radikale Celta-Anhänger in einem Geschäftsviertel von Vigo zwei «Ultras» der Frente Boquerón aus Málaga erkannten. «Nachdem sie sich abgestimmt und vermummt hatten, näherten sie sich ihnen und griffen sie sie mit stumpfen Gegenständen an», so die Polizei.

Einige Tage später stürmte eine Gruppe von sieben Personen, darunter Mitglieder der Ultra-Anhänger von Málaga, in ein Bierlokal in der Stadt Oviedo ein, wo zwei Mitglieder der Breogán-Truppe anwesend waren. Letztre mussten fliehen, um nicht angegriffen zu werden.

Stunden später kam die Reaktion von den radikalen Fans aus Vigo. So drangen 27 Jugendliche mit verdeckten Gesichtern und stumpfen Gegenständen in eine Kneipe in Marín ein, um die gegnerische Gruppe anzugreifen. Beide Seiten setzten ausziehbare Schagstöcke ein und trugen Sturmhauben und Kapuzen.

Keine Zusammenarbeit mit der Polizei

Die polizeilichen Ermittlungen zu diesen Vorfällen hatten die zusätzliche Schwierigkeit, dass keine der Parteien kooperierte, da keiner der Angegriffenen Anzeige erstattete, was laut Polizei «bei dieser Art von gewalttätigen Gruppen üblich ist», die ihre Meinungsverschiedenheiten mit Gewalt «lösen».

Nach der Sammlung von Informationen konnte die Nationalpolizei von Vigo-Redondela jedoch die Teilnahme von sieben Personen an den Ereignissen bestätigen und Ende September eine Operation durchführen, bei der diese sieben «Ultras» verhaftet wurden, von denen fünf der Gruppe Tropas de Breogán und die beiden anderen der Frente Bokerón angehörten.

Die Festgenommenen werden der Störung der öffentlichen Ordnung und des ordnungswidrigen Verhaltens beschuldigt und wurden nach ihrer Verhaftung vor Gericht gestellt. Die Aktion ist noch nicht abgeschlossen, und weitere Verhaftungen sind nicht ausgeschlossen.