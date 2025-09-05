Zwei Verhaftete bei Razzia in der Wohnung von Drogendealern in Málaga

SUR Málaga Freitag, 5. September 2025 Teilen

Die Nationalpolizei hat im östlichen Bezirk der Stadt Málaga eine Rauschgiftwohnung ausgehoben, in der eine Vielzahl von Drogen verteilt und konsumiert wurde. Die Beamten haben zwei Personen, die für das illegale Geschäft verantwortlich waren, wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an einem Verbrechen gegen die öffentliche Gesundheit verhaftet.

Bei einer Hausdurchsuchung stellten die Ermittler mehr als 150.000 Euro Bargeld sowie 96 Gramm Mephedron, sechs Gramm Kokain, elf Gramm Haschisch, 12,5 Gramm Marihuana, ein halbes Dutzend Flaschen flüssiges Ecstasy, mehrere Flaschen GHB und Popper sowie Utensilien zum Abwiegen und Verteilen der Substanzen und Buchhaltungsunterlagen über den Verkauf der Betäubungsmittel sicher.

Die Operation «Wapo», die von Ermittlern des Polizeireviers Málaga Ost durchgeführt wurde, wurde aufgrund von Informationen eingeleitet, die auf Drogenhandel in einem Anwesen in der Gegend hinwiesen.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen führten die Beamten diskrete Razzien in der Umgebung der mutmaßlichen Drogenwohnung durch und bestätigten, dass ständig Kunden ein- und ausgingen, die sich dem Gebäude näherten, um ihre Drogen zu kaufen oder sie sogar dort zu konsumieren.

Die Polizei stellte auch Drogen sicher, die sie bei den Käufern in der Nähe des Hauses beschlagnahmte. Diese Aktion führte später zu einem Antrag auf einen Durchsuchungsbeschluss, der von der zuständigen Justizbehörde genehmigt wurde.

Nachdem sie Beweise für die illegalen Aktivitäten in der Wohnung gesammelt hatten, führten die Beamten eine Durchsuchung der Wohnung durch. Zwei Männer, die für das Geschäft verantwortlich waren, wurden verhaftet und eine Vielzahl von Substanzen sowie mehr als 150.000 Euro beschlagnahmt.