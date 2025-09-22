Málaga vermeidet den Temperatursturz: Der Herbst beginnt mit Temperaturen von bis zu 33 Grad und drohendem Regen

Rossel Aparicio Málaga Montag, 22. September 2025 Teilen

Der Herbst beginnt am heutigen Montag auf der Halbinsel mit einem allgemeinen Temperaturrückgang. Der Grund dafür? Der Einfluss eines atlantischen Tiefs und der Abzug einer atlantischen Front über dem Mittelmeer, die zu Beginn der Woche im ganzen Land zu einem Absinken des Quecksilbers führen werden, sowie anhaltender Regen im hohen Norden. Laut der Vorhersage der staatlichen meteorologischen Agentur (Aemet) gibt es jedoch einige spanische Provinzen, die diesem landesweiten Temperaturrückgang entgehen werden, darunter Málaga, wo in den mittleren Stunden des Tages Höchsttemperaturen von über 30 Grad erwartet werden.

Konkret sagt die Meteorologie für diesen Montag eine Höchsttemperatur von 33 Grad in der Stadt Malaga, 30 Grad in Velez-Malaga und 28 Grad in Antequera und Marbella voraus. In Ronda, könnte das Quecksilber 27 Grad erreichen.

Nach Angaben des Meteorologen José Luis Escudero werden die Temperaturen in der Provinz am Dienstag beginnen zu fallen. «Am frühen Morgen werden die Mindesttemperaturen sinken; sie werden in den Regionen Ronda und Antequera stärker spürbar sein. Auch die Höchsttemperaturen werden leicht sinken. Ab dem frühen Nachmittag wird der Wind eher aus Ost-Südost wehen», schreibt er im neuesten Eintrag in seinem Blog 'Tormentas y rayos' (Stürme und Blitze). «In der Stadt Málaga werden die Temperaturen je nach Gebiet zwischen 24 und 26 Grad liegen», sagt er.

Niederschläge und eine Rückkehr zu 30 Grad Celsius

Laut Escudero wird bereits am Mittwoch der Wind aus dem Osten entlang der Küste von Malaga und im Landesinneren der Provinz wehen; die Böen werden mäßig bis stark sein. Aufgrund des Ostwindes und der kalten Luft in der Höhe ist mit schwachen und gelegentlichen Niederschlägen zu rechnen. In den küstennahen Gebirgsregionen ist die Wahrscheinlichkeit höher. «Die Höchsttemperaturen werden in der gesamten Provinz Málaga sinken, die Tiefsttemperaturen werden steigen», sagt er.

Laut Escudero werden sich jedoch ab Donnerstag die Höchsttemperaturen erholen «und es ist wahrscheinlich, dass am Freitag und am Wochenende in einigen Gebieten der Provinz Malaga wieder 30 Grad Celsius erreicht werden», warnt er.

Niederschläge und Schauer im hohen Norden

Auf nationaler Ebene sagt die Aemet-Vorhersage für Montag «Niederschläge und Schauer im äußersten Norden, im Nordosten der Halbinsel und auf den Balearen voraus, ohne sie im restlichen östlichen Drittel auszuschließen. Im äußersten Norden werden anhaltende Schauer erwartet, die an den Küsten örtlich stark ausfallen und in Asturien und Kantabrien zu erheblichen Niederschlägen führen können. Ebenso werden im Nordosten und auf den Balearen starke, örtlich sogar sehr starke, von Gewittern begleitete Schauer erwartet, die sich am Nachmittag abschwächen».

Was die Temperaturen anbelangt, «wird ein allgemeiner Temperaturrückgang anhalten; bei den Höchsttemperaturen wird das Maximum in Gebieten der südlichen Iberischen Halbinsel und lokal in La Mancha bemerkenswert sein, während an der Nordwestküste und im oberen Ebro-Tal keine Veränderungen erwartet werden. Schwacher Frost in den Pyrenäen und auf den Gipfeln anderer Gebirge in der nördlichen Hälfte», so die Vorhersage weiter.