Mann in Málaga verurteilt wegen Vergewaltigung seiner 14-jährigen Stieftochter

Die Belästigungen durch ihren Stiefvater begannen, nachdem ihre Mutter ins Gefängnis gegangen war, als das Opfer 14 Jahre alt war. Obwohl er sich des Alters des Mädchens voll bewusst war, stellte er ihr nach, bis er sie eines Tages in sein Schlafzimmer mitnahm, wo er sie sexuell missbrauchte. Dabei beteuerte er, dass er nur «das Beste für sie gewollt» habe. Dies wurde vom Provinzgericht von Málaga bewiesen, das ihn zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt hat.

Laut dem Urteil, zu dem SUR Zugang hatte, ereigneten sich die Ereignisse im Dezember 2020. Der damals 27-jährige Angeklagte hatte seit 2013 eine Liebesbeziehung mit der Mutter des Opfers, weshalb sie zusammen im selben Haus wohnten.

Alles änderte sich, als die Frau in eine Justizvollzugsanstalt kam. In dem Urteil heißt es, dass das Opfer und ihr Bruder zwar in der Obhut ihrer Großmutter blieben, der Mann jedoch weiterhin in der Wohnung ihrer Mutter lebte, die sich in einem anderen Stockwerk desselben Gebäudes befand. Aus diesem Grund gingen sowohl das Opfer als auch ihr Bruder häufig zu ihrer früheren Wohnung.

Der Stiefvater nutzte diesen Umstand aus, um das Mädchen sexuell zu missbrauchen, nachdem er sie in sein Zimmer brachte, wo er ihr versicherte, dass er nur «das Beste für sie wolle» und «dass kein Mann ihr wehtun dürfe». Das Opfer war nicht in der Lage zu reagieren.

Für das Gericht ist es erwiesen, dass der Angeklagte «in offensichtlich libidinöser Absicht» die sexuelle Freiheit eines 16-jährigen Mädchens verletzt hat. In diesem Zusammenhang wird in dem Urteil betont, dass das Opfer noch nicht das Alter der Mündigkeit erreicht hatte.

Obwohl der Angeklagte den Sachverhalt in der Verhandlung bestritten hat, haben die Richter den Aussagen des Opfers Gewicht beigemessen, das, seit es seinen Stiefvater im Jahr 2022 angezeigt hat, an seiner Geschichte festgehalten hat, ohne dass es zu relevanten Widersprüchen oder Unklarheiten gekommen ist.

Jahre des Schweigens

Nach den ersten Aussagen der Minderjährigen bei der Polizei begann der Mann, sie zu verfolgen und zu belästigen, als ihre Mutter ins Gefängnis ging. Er sagte ihr, dass er eine Beziehung mit ihr haben wolle und dass sie für ihn etwas ganz Besonderes sei, und er bestand darauf, dass sie mit ihm in sein Zimmer gehe, eine Haltung, die auch nach der sexuellen Aggression anhielt.

Das Opfer brauchte zwei Jahre, um den Missbrauch durch seinen Stiefvater anzuzeigen, da es befürchtete, seinem familiären Umfeld zu schaden.

Es dauerte zwei Jahre, bis das Opfer sein Schweigen brach und seinen Stiefvater anzeigte, aus Angst vor dem Schaden, den sie ihrer Familie zufügen würde. Sie fühlte sich nicht in der Lage, ihrer Mutter den Missbrauch zu beichten, bis sie es eines Tages nicht mehr konnte. Dennoch bereute sie es, wie sie am Tag der Anhörung sagte, es erzählt zu haben, und versuchte schließlich, die Anzeige zurückzuziehen, da sich ihr Verhältnis zu ihrer Familie völlig verändert hatte.

Der Angeklagte muss eine siebenjährige Haftstrafe und die gleiche Anzahl von Jahren auf Bewährung verbüßen. Darüber hinaus wurde ihm auferlegt, sich zehn Jahre lang von dem Opfer fernzuhalten. Während dieser Zeit darf er sich ihr nicht näher als 500 Meter nähern oder sie auf irgendeine Weise kontaktieren. Die Strafe umfasst auch eine Entschädigung von 10.000 Euro an das Opfer als zivilrechtliche Haftung für den verursachten Schaden sowie die Übernahme der Verfahrenskosten.