Mann in Portugal erstochen und sich dann in Málaga versteckt - Täter jetzt verhaftet

Die Guardia Civil hat in Zusammenarbeit mit der britischen Behörde NCA und den portugiesischen Polizeibehörden einen internationalen Flüchtling festgenommen, der von Portugal wegen eines im April 2022 begangenen Mordes gesucht wird.

Die Operation begann, als die National Crime Agency (NCA) des Vereinigten Königreichs auf die mögliche Anwesenheit dieses Flüchtigen in Spanien aufmerksam machte, der das Land gewählt hatte, um sich zu verstecken. Dieser Mann wurde von den portugiesischen Behörden wegen eines Morddelikts mit Unterstützung der britischen Behörden verfolgt.

Seine Flucht endete in der Provinz Alicante, wo er nach einer groß angelegten Polizeiaktion von Beamten der Einheit für flüchtige Straftäter und der Einheit für Organisierte Kriminalität mit Sitz in Alicante von der Zentralen Operativen Einheit (UCO), festgenommen wurde.

Mord in Portugal

Die Tat geht auf den April 2022 zurück, als sich der Mann in der portugiesischen Algarve aufhielt, wo er mit dem Opfer in einer Wohnung lebte. Der Inhaftierte stach 24 Mal mit einem Küchenmesser auf das Opfer ein, das sich zu wehren versuchte und sogar durch das Fenster der Wohnung flüchtete, aber kurz darauf aufgrund der Schwere der erlittenen Wunden starb.

Nach der Tat fanden die Ermittler am Tatort in der Wohnung versteckte Betäubungsmittel sowie Gegenstände, die mit dem Mord in Verbindung standen.

Schließlich gelang es dem Flüchtigen, während seines Strafverfahrens sich der Justiz zu entziehen, indem er das portugiesische Land für immer verließ.

In Spanien untergetaucht.

Der Flüchtige wählte Spanien als Zufluchtsort, um sich zu verstecken, und zwar in den Provinzen Málaga und Alicante, wobei er sich die große britische Kolonie in diesen Gebieten zunutze machte, um seine Auffindung zu erschweren.

Es gelang ihm, sich verschiedenen polizeilichen Maßnahmen zu entziehen, die auf seine Ergreifung abzielten, und er versuchte sogar, die daran beteiligten Polizeibeamten zu überfahren. Darüber hinaus wurde er von seiner Familie und seinem kriminellen Umfeld logistisch unterstützt, was seine Entdeckung erschwerte, da dieses Netzwerk ihm eine Unterkunft auf Reisen und finanzielle Unterstützung bot.

Dank der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen portugiesischen, britischen und spanischen Behörden konnte er jedoch trotz der oben beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen in der Provinz Alicante aufgespürt werden.

Nach mehreren Polizeieinsätzen wurde er schließlich verhaftet, als er seinen vorübergehenden Wohnsitz verlassen wollte, um sich in einen anderen zu begeben, und wurde einem Gericht überstellt, das seine Untersuchungshaft bis zu seiner Auslieferung an Portugal anordnete.

Die Ermittlungen wurden von der Guardia Civil über die Zentrale Einsatzeinheit und die Kriminalpolizei von Málaga, von der britischen NCA und von der Kriminalpolizei von Braga (Portugal) gemeinsam durchgeführt.