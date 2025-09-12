Sanierung des Abwassernetzes in Marbellas Urbanisation Marbesa begonnen

José Carlos García Marbella Freitag, 12. September 2025 Teilen

Die Wasserversorgungsgesellschaft Acosol hat mit den Arbeiten zur Sanierung des Hauptabwasserkanals am Strand von Las Cañas in der Urbanisation Marbesa in Marbella begonnen. Dies gab die Geschäftsführerin von Acosol, Matilde Mancha, bei einem Besuch der Arbeiten zusammen mit dem Stadtrat für Strände in Marbella, Diego López, bekannt.

Ziel dieser Maßnahme ist es, den Abwassersammler in den am stärksten von Korrosion betroffenen Abschnitten baulich zu sichern, die Leitung durch den Einbau einer Manschette wasserdicht zu machen und das Eindringen von Meerwasser zu verhindern, das die Leitfähigkeit des in die Kläranlagen von La Víbora (Marbella) eintretenden Wassers erhöht, und gleichzeitig ein mögliches Austreten von Wasser aufgrund von Sickerwasser zu verhindern.

Das Abwassernetz in der Urbanisaion Marbesa wird auf einer Länge von 500 Metern in acht Abschnitten repariert, wofür ein Budget von einer Million Euro vorgesehen ist. Der betroffene Strandbereich wird für die Dauer der Arbeiten, die voraussichtlich etwa drei Monate dauern werden, gesperrt sein. Nach Abschluss der Sanierung wird alles, was von den Arbeiten betroffen sein könnte, wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt.

Acosol und die Stadtverwaltung bitten um „Mithilfe und Verständnis der Bürger«, da diese Arbeiten unter anderem den Einsatz von schwerem Gerät, die Anlage von Behelfswegen, die Einrichtung einer Umgehungsleitung und den Einsatz von Schläuchen erfordern. Um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten und die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, wird der Arbeitsbereich abgesperrt.

Darüber hinaus wurden bereits die Arbeiten für die Installation des Kanalisationsnetzes im Gebiet Pinomar in Auftrag gegeben, wo den ganzen Sommer über ein intensives Programm zur Notreinigung durchgeführt wurde, um Zwischenfälle zu vermeiden und eine optimale Wasserableitung zu erreichen, so das Unternehmen des Gemeindeverbandes der westlichen Costa del Sol.

Mehr als 230 Millionen für die umfassende Sanierung

Von den insgesamt 348,6 Millionen Euro des Investitionsplans von Acosol werden 232 Millionen Euro für Maßnahmen zur umfassenden Sanierung der westlichen Costa del Sol verwendet, darunter die Infrastruktur für die an der Küste gelegenen Sammelkanäle, Kläranlagen und Netze für wiederaufbereitetes Wasser. In diesem Abschnitt sind, neben den bereits erwähnten Arbeiten zur Installation einer Schlauchleitung in zwei Abschnitten des umfassenden Abwassersystems von Marbella und Estepona, 30 Millionen Euro für die Sanierung und den Austausch von Abwassernetzen mit schweren strukturellen Schäden vorgesehen, um die Risiken durch mögliche Einleitungen in die Umwelt zu verringern.

Darüber hinaus werden bis zu 46 Millionen Euro für die Verbesserung in den Kläranlagen bereitgestellt, um sie an die in der neuen europäischen Richtlinie enthaltenen Änderungen anzupassen, sowie 129 Millionen Euro für die Förderung der Nutzung von wiedergewonnenem Wasser durch die Verbesserung der Qualität, den Ausbau der Tertiärsysteme und der Versorgungsnetze für wiedergewonnenes Wasser an der Costa del Sol, die bereits an die neuen Vorschriften für wiedergewonnenes Wasser angepasst sind und in Kürze verabschiedet werden.