Amigos de la Música feiert sein 56-jähriges Bestehen mit einem Konzert des Pianisten Olivier Roberti in Marbella

Yolanda Galera de Martos (Mitte), die Vorsitzende des Vereins Amigos de la Música, bei einer früheren Veranstaltung.

Dana Nowak Marbella Montag, 20. Oktober 2025

Am 22. Oktober um 20 Uhr findet im Óbal Hotel im Herzen von Marbella ein Konzert mit dem international renommierten Pianisten Olivier Roberti anlässlich des 56-jährigen Bestehens von Amigos de la Música statt. Das Programm umfasst Werke der Komponisten F. Schubert, F. Chopin, F. Mendelssohn und J. Brahms.

Wenn man an klassische Musik in Marbella denkt, kommt man um einen Namen kaum herum: Yolanda Galera de Martos. Die leidenschaftliche Kulturförderin und Musikliebhaberin prägt seit Jahren das kulturelle Leben der Stadt als Vorsitzende des Vereins Amigos de la Música.

Es war im Jahr 1970 in Marbella. Eine kleine Gruppe musikbegeisterter Freunde, darunter der Vater der heutigen Präsidentin, hatte es satt, regelmäßig nach Málaga zu fahren, um klassische Konzerte zu besuchen, und so gründeten sie den Verein Amigos de la Música. Kein Geringerer als der weltberühmte Pianist Arthur Rubinstein unterstützte die Idee und gab sogar ein Benefizkonzert für diesen neuen Verein.

„Musik ist für mich ein verbindendes Element. Sie öffnet Herzen, baut Brücken zwischen Kulturen und Generationen und verdient eine würdige Bühne«, sagt Yolanda Galera de Martos.

In den folgenden Jahrzehnten etablierte sich der Verein als Institution für hochkarätige Musikveranstaltungen, und Orte wie das Hotel Don Pepe, El Fuerte oder Don Carlos wurden vorübergehend zu Konzertsälen. Unvergessliche Momente wurden von Rubinstein, Teresa Berganza, Andrés Segovia, Montserrat Caballé, Rostropovich, Barenboim, Victoria de los Ángeles, Rosa Torres-Pardo, Nicanor Zabaleta und Plácido Domingo geprägt, der seit 1983 Ehrenpräsident des Vereins ist, ein Amt, das zuvor Rubinstein innehatte.

In Anerkennung seiner Verdienste hat Yolanda Galera vor einigen Jahren den Rubinstein-Preis ins Leben gerufen, der sich an junge Musiker richtet. „Das Ziel ist es, Talente zu fördern, denn sie sind die Zukunft«, erklärt sie.

Trotz seines klassischen Ansatzes ist der Verein stets offen für musikalische Vielfalt. Jazz, Gospel, Fado und brasilianische Rhythmen fanden ebenso ihren Platz im Programm wie Rock, französische Chansons und Flamenco.

Der unabhängige und gemeinnützige Verein Amigos de la Música zählt derzeit 400 Mitglieder und feiert dieses Jahr seinen 56. Geburtstag mit dem Jubiläumskonzert mit dem Pianisten Olivier Roberti. Der Eintritt beträgt 30 Euro. Eine Reservierung ist erforderlich unter der Telefonnummer: 34 696133192 oder per E-Mail an: amigosdelamusicamarbella@hotmail.com. Informationen auch auf der Webseite von Amigos de la Música.