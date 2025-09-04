Fotoausstellung von Cecilia Castillo «Miradas del Alma» im Hapimag Resort in Marbella

Dana Nowak Marbella Donnerstag, 4. September 2025 Teilen

Die Ausstellung „Miradas del Alma« (Blicke der Seele) ist im Hapimag Resort in Marbella vom 11. September bis zum 10. Oktober 2025 täglich geöffnet. Gezeigt wird eine Sammlung von Fine-Art-Porträts, die 15 Werke umfasst. Jedes der Bilder verbindet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander und lädt dazu ein, in ein Universum voller Erfahrungen, Emotionen und Geschichten einzutauchen, welches die Sensibilität und den persönlichen Weg der Künstlerin widerspiegelt.

Cecilia Castillo hat zuvor als Psychologin gearbeitet. „Dreißig Jahre habe ich Menschen begleitet«, sagt sie. „Jetzt tue ich das mit der Kamera.« Die ausgestellten Porträts verdichten verschiedene Dimensionen der menschlichen Erfahrung. Ziel der Künstlerin ist es, den Moment zu erfassen und das Flüchtige in etwas Bleibendes zu verwandeln.

„Die Stimme der Stille« Cecilia Castillo

Wenn man die Arbeiten von Cecilia Castillo betrachtet, wirken sie oft wie Gemälde: feine Porträts, detailreiche Kompositionen, manchmal fast traumhaft – ein Mädchen mit einem Kaninchen, eine junge Frau umgeben von Blumen und Wolken, eine afrikanische Mutter mit ihrem Kind. Es sind Bilder, die weit mehr erzählen, als auf den ersten Blick sichtbar ist. „Ein Porträt zeigt immer auch das Innere eines Menschen«, sagt die Künstlerin. „Und genau das fasziniert mich.«

In Argentinien hat sie 30 Jahre lang als Psychologin gearbeitet. Erst mit ihrer Pensionierung eröffnete sich der Raum für etwas, das sie schon immer in ihrem Leben begleitet hatte: die Fotografie. „Es war immer ein offenes Kapitel, doch durch meinen Beruf hatte ich keine Zeit. Seit etwa zehn Jahren widme ich mich jetzt der professionellen Fotografie.«

Ihre Ausbildung erhielt sie bei der russischen Mentorin Amina Donskaya, die sie über drei Jahre intensiv begleitete. Heute lebt die Künstlerin in Marbella, wo sie ihre zweite Ausstellung mit dem Titel: „Miradas del Alma« zeigt– eine Sammlung von Porträts, entstanden sowohl auf Reisen in Indien und Afrika als auch im Kreis ihrer Familie.

Ihre Fotografien sind keine klassischen Familien- oder Eventbilder. Sie versteht sich als Fine-Art-Fotografin – mit Porträts, die sich an Kunstliebhaberinnen und -liebhaber richten. „Es geht mir nicht um das Dokumentieren eines Moments, sondern um etwas Tieferes. Jedes Porträt bekommt von mir einen Titel, der das Unsichtbare benennt.« So trägt ein Werk den Namen „Espejos del Alma« (Spiegel der Seele), ein anderes „Sublimation«.

„Sublimation« Cecilla Castillo

Die Porträts sind keine bloßen Momentaufnahmen, sondern stille Bekenntnisse, die mit dem Betrachter in einen Dialog treten. Der Betrachtende schaut nicht nur – er wird betrachtet. Ein umgekehrter Spiegel, in dem Verletzlichkeit und Stärke koexistieren. Es ist kein Zufall, dass die Psychologin in ihr in den Bildern weiterlebt. „Die Stimmung des Modells, aber auch meine eigene Stimmung als Fotografin, prägen das Bild«, erklärt sie. „In einem Blick kann so viel liegen: Sorge, Freude, Entspannung. Jedes Detail erzählt eine Geschichte.« Oft trifft sie ihre Modelle vorher, spricht mit ihnen über Orte, Kleidung, die Atmosphäre. So entsteht eine persönliche Verbindung, die sich später im Bild niederschlägt.

Ihre Fotografien zeigen keine Gesichter – sie offenbaren ganze Universen. Jeder Blick ist ein authentischer Moment: eine eingefrorene Geste, die Erinnerungen, Wunden und Sehnsüchte enthält. In ihren Bildern existiert keine Zeit. Ihre Werke vereinen Nostalgie für das Vergangene, Gewissheit über das Jetzt und Hoffnung auf das Kommende.

„Miradas del Alma« von Cecilia Castillo vom 11. September bis 10. Oktober 2025 im Hapimag Resort Marbella, Calle Camilo José Cela 17, 29602 Marbella (Málaga)