Branded Residences definieren den Luxuswohnungsmarkt neu

Sie sind als 'Branded Residences' bekannt, was so viel wie 'Markenhäuser' bedeutet, und stehen für den Einzug von Luxusmarken in den Immobilienmarkt. Die Costa del Sol ist das Zentrum dieses Phänomens in Südeuropa, das zwar nicht neu ist, aber zunehmend an Bedeutung und Popularität gewinnt. Málaga ist die spanische Provinz mit den meisten fertiggestellten, in Entwicklung befindlichen und bis 2029 geplanten Branded Residences. Konkret sind es 1.260 der 2.041 Objekte auf spanischem Gebiet mit einem Marktwert von insgesamt 3,46 Milliarden Euro, laut Daten von Branded Residences Monitor, einer Organisation, die im Juni dieses Jahres mit dem Ziel gegründet wurde, Licht in dieses Segment zu bringen. Proportional verteilt würde dieser Anteil von 61,73 Prozent bedeuten, dass dieses Segment an der Costa del Sol bereits mehr als 2,1 Milliarden Euro umgesetzt hat.

Dieses Phänomen bedeutet, dass Luxusmarken aus so unterschiedlichen Branchen wie Innenarchitektur (Fendi Casa und Minotti), Mode (Dolce & Gabbana, Karl Lagerfeld, Versace und Ellie Saab) oder Automobilindustrie (Lamborghini und Bentley) zu Immobilienentwicklern werden. Aber obwohl es sich bei den Branded Residences um «einzigartige Immobilien» handelt, unterliegen sie «denselben Vorschriften wie jede andere Art von Immobilie» und «ziehen nicht nur Kunden mit hoher Kaufkraft an», betont Jesús Rodríguez Meseda, Präsident von Branded Residences Monitor, der festgestellt hat, dass es an der Costa del Sol auch Käufer mit nicht so hoher Kaufkraft gibt, die «von der Marke, vom Lebensstil und den Dienstleistungen, die diese Immobilien bieten, angezogen werden».

Und wenn man nach einem Epizentrum an der Costa del Sol sucht, fällt die Antwort nicht schwer: Marbella. Der Bauträger Sierra Blanca Estates war «Vorreiter bei der Einführung des Konzepts der Markenresidenzen in Europa» und ist in diesem Segment in der Provinz führend. Als Beispiel seien drei ikonische Projekte genannt, die das Unternehmen in seiner Heimatstadt realisiert hat: Epic Marbella by Fendi Casa, Karl Lagerfeld Villas Marbella und Design Hills Marbella in Zusammenarbeit mit Dolce & Gabbana, das sich derzeit im Bau befindet. Darüber hinaus entwickelt der Bauträger aus Marbella zwei neue Projekte in Zusammenarbeit mit Rafa Nadal und Abel Matutes, sowohl in Marbella als auch in Estepona, die insgesamt mehr als 80 Wohnungen umfassen werden, und hat gerade zusammen mit Platinum Estates das erste gemischte Wohn- und Hotelprojekt an der Costa del Sol angekündigt, das am Strand Real de Zaragoza in Marbella entstehen soll.

Angesichts dieser Projekte im Portfolio versichert Sierra Blanca Estates ohne zu zögern, dass der Markt für Markenresidenzen in Marbella «in voller Expansion begriffen» ist und sich in einem Prozess der «sehr schnellen Konsolidierung» befindet, da «eine echte, solvente und globale Nachfrage» nach dieser Art von Produkten besteht. «Innerhalb weniger Jahre haben wir uns zum europäischen Maßstab für diese Art von Immobilienprodukt entwickelt. Heute konzentrieren sich immer mehr Projekte auf Marbella und die Costa del Sol, was das große Interesse der großen Marken und internationalen Käufer an diesem Markt zeigt», erklärt der Bauträger.

Das Segment habe nicht nur viel Potenzial, sondern werde noch weiter wachsen.