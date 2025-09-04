Centro de Salud Ricardo Soriano in Marbella nach fünf Jahren immer noch nicht in Betrieb

JOSÉ CARLOS GARCÍA Marbella Donnerstag, 4. September 2025 Teilen

Am 20. Januar 2020 genehmigte die Stadtregierung von Marbella die Unterzeichnung des allgemeinen Aktionsprotokolls für die Umsetzung des neuen Gesundheitszentrums Marbella West. Dieses Protokoll, mit dem sich der andalusische Gesundheitsdienst SAS und die Stadt zur gemeinsamen Förderung dieser Initiative verpflichteten, markierte den Beginn des Prozesses für den Bau eines neuen Gesundheitszentrums in einer Einrichtung der andalusischen Landesregierung in der Avenida Ricardo Soriano 61, die auch mehr als fünf Jahre später noch nicht in Betrieb ist.

In der Zwischenzeit kam es zu einer Pandemie und am 9. April 2021 zur Unterzeichnung eines Abkommens zwischen dem SAS und der Stadtverwaltung, die die Ziele der Zusammenarbeit um den Bau des Centro de Salud Las Chapas erweiterte, das im vergangenen Juli eröffnet wurde. Darüber hinaus wurde der Ausbau der bereits fertiggestellten, aber noch nicht betriebsbereiten Gebäude Las Albarizas und des Gebäudes in Nueva Andalucía vorangetrieben.

Der Bau des Gesundheitszentrums Marbella West wurde am 1. März 2022 mit einem Budget von knapp zwei Millionen Euro und einer Bauzeit von zwölf Monaten ausgeschrieben. Der Vertrag mit dem erfolgreichen Bieter, dem Bauunternehmen Bilba, wurde am 16. Mai 2022 über 1,85 Millionen Euro formalisiert. Mehr als 18 Monate später, am 15. Januar 2024, wurde der Vertrag geändert, wodurch das Budget um etwas mehr als 855.000 Euro erhöht wurde, sodass sich die Gesamtkosten des Projekts auf 2,7 Millionen Euro beliefen. Am 18. Juni 2024 wurde bei einem Besuch der Einrichtungen durch Bürgermeisterin Ángeles Muñoz und die Delegierte der andalusischen Regierung in Málaga, Patricia Navarro, bekannt gegeben, dass der Fertigstellungsgrad der Arbeiten 95 Prozent erreicht habe und dass die Eröffnung der Einrichtungen, die 23.000 Menschen, praktisch 14 Prozent der Bevölkerung Marbellas, versorgen würden, für den Herbst desselben Jahres geplant sei.

Gesundheitsbehörde will Personal aus dem Centro de Salud Leganitos abstellen, CCOO fordert weitere Einstellungen

Mit Blick auf den Herbst bleibt die Eröffnung des Gesundheitszentrums ein Rätsel. Quellen aus dem Rathaus bestätigen, dass das Projekt seit Monaten abgeschlossen ist, die Strom- und Beleuchtungsverträge jedoch noch bearbeitet werden müssen. Anschließend muss die andalusische Gesundheitsbehörde (SAS) das Projekt genehmigen und das Zentrum ausstatten. Ende Mai, bei einem Besuch in Marbella, sagte Navarro, es werde «sehr bald» soweit sein, doch die Delegation der Regionalregierung von Málaga hat bis heute noch nicht einmal einen ungefähren Zeitrahmen genannt.

Versäumnisse

Quellen aus der Abteilung Gesundheits- und Sozialwesen der Gewerkschaft Comisiones Obreras (CCOO) geben an, dass der Bezirk Costa del Sol für die Primärversorgung «intern» den September anstrebt, obwohl man angesichts des Verfehlens anderer früherer Prognosen und der Tatsache, dass die Personalversammlung noch nicht einberufen wurde, skeptisch gegenüber diesem Datum ist.

Obwohl die andalusische Regierungsvertreterin in Málaga bereits klargestellt hat, dass es weder für die Eröffnung der Einrichtungen an der Avenida Ricardo Soriano noch für die anderen laufenden Projekte neues Personal geben wird – «das Problem mit den Gesundheitszentren in Marbella ist der Platz, nicht das Personal», sagte sie vor drei Monaten –, ist CCOO der Ansicht, dass dennoch Neueinstellungen notwendig sein werden. «Sie beabsichtigen, das Zentrum mit Personal aus dem Centro de Salud Leganitos zu besetzen, und sie werden die Patientenquote verdoppeln müssen, aber es ist eine Sache, nicht mehr Ärzte zu haben, und eine andere, niemanden mehr zu brauchen. Sie werden Verwaltungsassistenten einstellen müssen, weil Leganitos mit seinem derzeitigen Personal nicht zwei Zentren versorgen kann. Außerdem werden sie Pflegehelfer, einige Röntgentechniker und wahrscheinlich noch einige mehr brauchen», heißt es aus CCOO-Quellen. Bislang ist nichts davon geschehen.

Das Gesundheitszentrum Ricardo Soriano, das sich über ein Untergeschoss und zwei Stockwerke erstreckt, wird laut Bauplan unter anderem über Allgemeinmedizin, Pädiatrie, Zahnmedizin, Schwangerschafts- und Familienplanung, Krankenpflege, Sozialarbeit und eine Mehrzweckklinik verfügen.