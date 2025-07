ChefsForChildren verbindet zum siebten Mal gesundes Essen und Solidarität

DIETMAR FÖRSTER BENAHAVÍS. Freitag, 11. April 2025 Compartir

Am 28. April werden das Lachen der Kinder und das Know-how renommierter Spitzenköche das Hotel Anantara Villa Padierna in Benahavís mit Magie und Freude erfüllen. 65 Sterneköche werden mit 150 Kindern der Stiftung DiabetesCERO und den örtlichen Schulen Daidín und Atalaya, wo ChefsForChildren einen Malwettbewerb veranstaltet hat, zusammen am Herd stehen. Der Preis für die Gewinner ist die Teilnahme an den Kochworkshops und die Anerkennung ihrer Kreativität, denn ihre Zeichnungen werden am Galaabend auf einem Wandgemälde im Garten des Hotels ausgestellt. Die Lehrer von Le Cordon Bleu Madrid und die Schüler der Hotelfachschule von Benahavís werden die Köche bei der Arbeit mit den Kindern unterstützen.

In der Ausbildungseinrichtung fand am vergangenen Dienstag auch die Präsentation der siebten Ausgabe dieses solidarischen Events statt. Die Küchenchefs Benito Gómez von Bardal, Mario Cachinero von Skina, Mauricio Giovanini von Messina, David Olivas von Back, Israel Gómez von Mantúa, Diego del Río vom Boho Club Irene Hernández vom Hotel Anantara Villa Padierna und Marcos Granda, Sommelierund Eigentümer des Skina, nahmen an dem Termin teil, der mit einem Rundgang durch die Schule und einem didaktischen Forum begann, in dem die Küchenprofis ihre beruflichen Erfahrungen teilten, um die Schüler zu motivieren.

Die Protagonisten der Präsentation berichteten in erster Person über ihre Erfahrungen in dieser Initiative, die unter dem Motto 'Gesund essen macht Spaß' die gesunde Ernährung durch Kochworkshops fördern will, die von den 65 großen Meistern der spanischen Gastronomie abgehalten werden.

ChefsForChildren hat auch einen karitativen Aspekt, der in diesem Jahr durch die Zusammenarbeit mit DiabetesCERO zum Ausdruck kommt, der führenden spanischen Stiftung für die Erforschung der Heilung von Typ-1-Diabetes, einer Autoimmunkrankheit, von der vor allem Kinder betroffen sind und deren Häufigkeit weiter zunimmt. Jedes Jahr wird in Spanien bei 1.200 bis 1.500 Kindern unter 15 Jahren Diabetes diagnostiziert, und eine von 42 Familien lebt mit dieser chronischen Krankheit.

Seit Dienstag können Karten für das Galadinner ChefsForChildren zu Gunsten von DiabetesCERO über die Website der Veranstaltung erworben werden: www.chefsforchildren.es. An dem außergewöhnlichen Abend werden acht Sterneköche aus der Provinz Málaga im Hotel Anantara Villa Padierna ein einzigartiges Degustationsmenü präsentieren, wobei jeder von ihnen ein für seine Küche repräsentatives Gericht zubereitet.