Das Altenheim in Trapiche del Prado, das sich noch im Bau befindet und noch keinen Eröffnungstermin hat

In der künftigen Seniorenresidenz in Trapiche del Prado sind Teile der Struktur noch vorhanden.

María Albarral Marbella Dienstag, 8. April 2025 | Actualizado 15/04/2025 12:46h. Compartir

Es gibt weder einen Zeitplan für das Ende der Arbeiten noch für ihre Eröffnung. So verhält es sich mit den Arbeiten an dem künftigen Altenheim von Trapiche del Prado in Marbella. Dieses Projekt hatte einen Fertigstellungstermin für das letzte Quartal 2024, aber ab April 2025 kann man vor Ort nicht nur sehen, dass die Arbeiten nicht abgeschlossen sind, sondern auch, dass es Teile des Gebäudes gibt, in denen bisher nur die Gerüste stehen, was auf eine erhebliche Verzögerung der Ausführungsfristen hinweist. Dies erschwert die Inbetriebnahme der Anlage für dieses Jahr.

Das Projekt sieht eine kommunale Investition von 10 Millionen Euro vor, und bisher ist nicht bekannt, wie viele Plätze von der Junta de Andalucía vergeben werden, da es sich um eine städtische Seniorenresidenz handeln würde, die erste ihrer Art in Marbella.

Merkmale

Das künftige Wohnheim besteht aus zwei getrennten Gebäuden mit einer Gesamtfläche von 4.400 Metern und einer Kapazität für fast hundert Nutzer. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Erweiterung durch ein drittes Gebäude, wodurch die Zahl der Plätze erhöht werden könnte.

Das im Westen von Marbella gelegene Gebäude wird unter anderem einen Empfangs- und Wartebereich für Besucher, ein Verwaltungsbüro, eine Küche und einen Speisesaal, Waschräume und Toiletten sowie Umkleideräume für das Personal beherbergen. Außerdem gibt es Gemeinschaftsräume, einen Aufenthaltsraum und einen Besucherraum sowie spezielle Pflegebereiche und eine Krankenstation, außerdem eine Leitstelle, Lagerräume und Bereiche für die Abfallbehandlung und -entsorgung.

Das Gebäude besteht aus drei oberirdischen Geschossen und einem Untergeschoss auf einer Fläche von 2.270 Quadratmetern. Die Gestaltung des künftigen Wohnhauses soll den Nutzern ein Gefühl von Heimat vermitteln und bietet Ausblicke auf die Stadt