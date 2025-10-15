Hotel Don Pepe Gran Meliá in Marbella schließt für ein Jahr wegen Renovierung

Pilar Martínez Marbella Mittwoch, 15. Oktober 2025 Teilen

Mit einer Dankesfeier für das Personal schließt das Gran Meliá Don Pepe, ein Fünf-Sterne-Luxushotel, am Donnerstag seine Pforten, nachdem es den letzten Gästen das Frühstück serviert hat, bevor es komplett renoviert wird. Ein Jahr lang wird das Hotel die größte Umgestaltung seit seiner Einweihung am 27. Juni 1964 erfahren. Es ist das erste Mal, dass es seinen Betrieb einstellt, um seine Einrichtungen zu verbessern. Es handelt sich um ein Großprojekt, in das die Hotelkette Meliá 40 Millionen Euro investieren will. «Mit dem Projekt, das wir in Angriff nehmen, werden wir ein Hotel für die nächsten 100 Jahre haben. Das neue Don Pepe wird einige der besten Suiten Spaniens haben und ein Maßstab für Luxus bleiben», kündigte sie an.

Nach der Umsetzung des Dekrets zur Modernisierung von Hotels der Regionalregierung von Andalusien konzentriert sich die Modernisierung dieser Anlage auf die Schaffung von 32 neuen Suiten, mit denen das Hotel dann zu 100 Prozent über Zimmer mit Meerblick verfügen wird. „Wir werden die 32 Zimmer mit Bergblick mit denen mit Meerblick zusammenlegen und diese neuen Suiten schaffen, die für Gäste gedacht sind, die größere Zimmer suchen. Das Hotel war schon immer eine Ikone, aber mit dieser Umgestaltung werden wir uns auf einer neuen Ebene positionieren«, erklärt Galán. Nach der Renovierung wird das Hotel über 187 Zimmer verfügen und statt 24 Suiten fast 60 bieten. Darüber hinaus werden der Pool und zwei weitere Infinity-Pools auf der Terrasse, die Restaurants und das gesamte Mobiliar renoviert. „Kurz gesagt, ein großartiges Projekt, das der Präsident der Kette, Gabriel Escarrer, persönlich vorangetrieben hat«, erklärt die Betriebsleiterin von Meliá Hotels in Ostandalusien.

Das Unternehmen hat mit den Gewerkschaften eine Vereinbarung für die Mitarbeiter wegen der Bauarbeiten getroffen, von der im kommenden Jahr 240 Arbeitnehmer betroffen sein werden. „Wir haben einen Konsens erzielt, der sowohl für festangestellte als auch für befristete Mitarbeiter günstig ist. Ab November 2026, dem Datum, das wir für die Wiedereröffnung ins Auge fassen, werden wir wieder auf diese Fachkräfte zurückgreifen können. Darüber hinaus werden wir neues Personal einstellen, da wir auch im Service einen Sprung nach vorne machen wollen, um in dieser Hinsicht mit neuem Elan zu einer Referenz zu werden«, erklärte sie und fügte hinzu, dass sie für diesen Donnerstag nach der Abreise der letzten Gäste eine Feier für die Mitarbeiter organisiert haben, um ihnen für ihre Arbeit in dieser großartigen Saison zu danken und ihnen mitzuteilen, dass sie nächstes Jahr mit offenen Armen erwartet werden.

Die letzte Renovierung dieses Hotels fand im Jahr 2000 statt, wobei das Hotel damals, wie auch bei früheren Renovierungen, nicht vollständig geschlossen wurde. Galán berichtet, dass dies auch von den Stammgästen bemerkt wurde. „Wir haben Nachrichten erhalten, in denen sie uns fragten, was sie in ihrem nächsten Urlaub machen sollen, und versicherten, dass ihnen das Jahr ohne einen Urlaub im Don Pepe lang vorkommen würde».

Diese Investition ist Teil der 125 Millionen Euro, die Escarrer bei der Einweihung des ME Meliá angekündigt hat und die an der Costa del Sol getätigt werden sollen, einem Reiseziel, das sie als „Erfolgsgarantie« betrachtet und an dem diese Kette neue Projekte plant.