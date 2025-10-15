Hotel Don Pepe Gran Meliá in Marbella schließt für ein Jahr wegen Renovierung
Das Luxushotel in Marbella wird für 40 Millionen Euro um 32 neue Suiten erweitert und verfügt dann über 187 Zimmer mit Meerblick
Pilar Martínez
Marbella
Mittwoch, 15. Oktober 2025
Mit einer Dankesfeier für das Personal schließt das Gran Meliá Don Pepe, ein Fünf-Sterne-Luxushotel, am Donnerstag seine Pforten, nachdem es den letzten Gästen das Frühstück serviert hat, bevor es komplett renoviert wird. Ein Jahr lang wird das Hotel die größte Umgestaltung seit seiner Einweihung am 27. Juni 1964 erfahren. Es ist das erste Mal, dass es seinen Betrieb einstellt, um seine Einrichtungen zu verbessern. Es handelt sich um ein Großprojekt, in das die Hotelkette Meliá 40 Millionen Euro investieren will. «Mit dem Projekt, das wir in Angriff nehmen, werden wir ein Hotel für die nächsten 100 Jahre haben. Das neue Don Pepe wird einige der besten Suiten Spaniens haben und ein Maßstab für Luxus bleiben», kündigte sie an.
Nach der Umsetzung des Dekrets zur Modernisierung von Hotels der Regionalregierung von Andalusien konzentriert sich die Modernisierung dieser Anlage auf die Schaffung von 32 neuen Suiten, mit denen das Hotel dann zu 100 Prozent über Zimmer mit Meerblick verfügen wird. „Wir werden die 32 Zimmer mit Bergblick mit denen mit Meerblick zusammenlegen und diese neuen Suiten schaffen, die für Gäste gedacht sind, die größere Zimmer suchen. Das Hotel war schon immer eine Ikone, aber mit dieser Umgestaltung werden wir uns auf einer neuen Ebene positionieren«, erklärt Galán. Nach der Renovierung wird das Hotel über 187 Zimmer verfügen und statt 24 Suiten fast 60 bieten. Darüber hinaus werden der Pool und zwei weitere Infinity-Pools auf der Terrasse, die Restaurants und das gesamte Mobiliar renoviert. „Kurz gesagt, ein großartiges Projekt, das der Präsident der Kette, Gabriel Escarrer, persönlich vorangetrieben hat«, erklärt die Betriebsleiterin von Meliá Hotels in Ostandalusien.
Das Unternehmen hat mit den Gewerkschaften eine Vereinbarung für die Mitarbeiter wegen der Bauarbeiten getroffen, von der im kommenden Jahr 240 Arbeitnehmer betroffen sein werden. „Wir haben einen Konsens erzielt, der sowohl für festangestellte als auch für befristete Mitarbeiter günstig ist. Ab November 2026, dem Datum, das wir für die Wiedereröffnung ins Auge fassen, werden wir wieder auf diese Fachkräfte zurückgreifen können. Darüber hinaus werden wir neues Personal einstellen, da wir auch im Service einen Sprung nach vorne machen wollen, um in dieser Hinsicht mit neuem Elan zu einer Referenz zu werden«, erklärte sie und fügte hinzu, dass sie für diesen Donnerstag nach der Abreise der letzten Gäste eine Feier für die Mitarbeiter organisiert haben, um ihnen für ihre Arbeit in dieser großartigen Saison zu danken und ihnen mitzuteilen, dass sie nächstes Jahr mit offenen Armen erwartet werden.
Die letzte Renovierung dieses Hotels fand im Jahr 2000 statt, wobei das Hotel damals, wie auch bei früheren Renovierungen, nicht vollständig geschlossen wurde. Galán berichtet, dass dies auch von den Stammgästen bemerkt wurde. „Wir haben Nachrichten erhalten, in denen sie uns fragten, was sie in ihrem nächsten Urlaub machen sollen, und versicherten, dass ihnen das Jahr ohne einen Urlaub im Don Pepe lang vorkommen würde».
Diese Investition ist Teil der 125 Millionen Euro, die Escarrer bei der Einweihung des ME Meliá angekündigt hat und die an der Costa del Sol getätigt werden sollen, einem Reiseziel, das sie als „Erfolgsgarantie« betrachtet und an dem diese Kette neue Projekte plant.
Eine Geschichte des Luxus an der Costa del Sol
Am 27. Juni 1964 öffnete das Hotel Don Pepe in Marbella seine Pforten, das damals als «eines der größten und prächtigsten Häuser an der Costa del Sol» galt. Es verfügte über 200 Zimmer und 18 Suiten, zwei Restaurants, einen Grill, ein Poolbuffet, Tennisplätze, drei Swimmingpools und einen Festsaal alut einer Chronik. Dieselbe Chronik erinnert daran, dass Mateo Bosch der erste Direktor war und dass die Einweihung dieses symbolträchtigen Luxushotels von Minister José Solís geleitet wurde, der von José Meliá und Bischof Rodrigo Bocanegra begleitet wurde. Die Idee zum Bau des Hotels stammte von José Meliá selbst, der über ein 32.000 Quadratmeter großes Grundstück direkt am Meer verfügte.
In den 61 Jahren seines Bestehens haben bedeutende Persönlichkeiten diese Einrichtung besucht. Der erste berühmte Gast war Audrey Hepburn, die nur einen Monat nach der Einweihung des Hotels hier übernachtete. Die glamouröse Schauspielerin schrieb ihre Faszination für dieses Hotel handschriftlich in das von ihr selbst herausgegebene Ehrenbuch. Jahre später wurde es zu einem Zufluchtsort für Berühmtheiten und angesehene Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen. Sean Connery, Omar Sharif, Prince, Arthur Rubinstein, Begun Aga Khan und Alain Delon, um nur einige zu nennen, besuchten das Hotel und genossen die von den Architekten Eleuterio Población Knappe und José Luis Calvente del Castillo zwischen 1961 und 1963 entworfenen Einrichtungen.
Außerdem ist das Hotel Gran Meliá Don Pepe in Marbella derzeit mit einer Plakette der Stiftung Docomomo ausgezeichnet, die seinen Wert als paradigmatisches Gebäude der modernen Architektur anerkennt. Sie heben die internationale Ausstrahlung des Gebäudes hervor und betonen, dass es «über die üblichen Kriterien hinausgeht» und signifikante Elemente enthält, «wie die Parabolmembran aus Sichtbeton, die das Freiluftrestaurant bedeckt oder sich parallel zur Küste erstreckt, um die Aussicht von Innen nicht zu verdecken, sowie die Tatsache, dass die Konstruktion einem sanft geschwungenen Volumen folgt, mit nach Süden ausgerichteten Zimmern und großen offenen Terrassen».