Hotel Senator Marbella schließt seine Pforten und leitet ein Entlassungsverfahren für seine 90 Mitarbeiter ein

Das emblematische und gleichzeitig umstrittene Hotel Senator in Marbella, ein Symbol der städtischen Korruption während der Ära Jesús Gil, wird seine Türen schließen und 90 Arbeitnehmer auf die Straße setzen. Am 31. Oktober läuft der Pachtvertrag des Unternehmens aus, und Hoteles Playa hat diese Umstände zum Anlass genommen, um die Beschäftigten zu entlassen. Die Gewerkschaft CCOO fordert die „sofortige« Übernahme der gesamten Belegschaft in Anwendung des Arbeitnehmerstatuts, des Tarifvertrags für das Hotel- und Gaststättengewerbe in Málaga und der „wiederholten« Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs.

»Die Übernahme ist kein Zugeständnis, sondern ein Recht«, sagte die Gewerkschaft und kündigte an, dass sie »alle notwendigen Schritte« unternehmen wird, um diese Situation vor der Arbeitsaufsichtsbehörde, dem Rathaus von Marbella und der andalusischen Landesregierung zu ändern. Zeitgleich mit der ersten Sitzung zu Beginn der Konsultationsphase des ERE hat die Gewerkschaft bereits eine Kundgebung der Arbeitnehmer für den 9. Oktober vor den Toren des Hotels angekündigt.

„Dieser Angriff ist umso inakzeptabler, da die Provinz Málaga gerade das beste Tourismusjahr seiner Geschichte erlebt, mit Unternehmensgewinnen von über 22 Prozent in Marbella«, betonte die Gewerkschaft CCOO, die versichert, dass sie nicht zulassen werde, dass „inmitten des wirtschaftlichen Aufschwungs jemand wegen eines einfachen Unternehmenswechsels auf der Straße bleibt. Das Hotel bleibt geöffnet, der Betrieb läuft weiter, und die Übernahme ist kein Zugeständnis, sondern ein anerkanntes Recht«, so die Gewerkschaft.