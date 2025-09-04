Das Lions-Charity-Golfturnier 2025 steht vor der Tür

GABRIELA BERNER MARBELLA. Donnerstag, 4. September 2025 Teilen

Das sportliche Event wird auf dem mit 6.641 Metern längsten, anspruchsvollsten und landschaftlich abwechslungsreichsten von insgesamt drei Golfplätzen des Luxushotels Anantara Villa Padierna Palace Resorts ausgetragen, dem Alferini Golf. Designt wurde der 2007 eröffnete Par-73- Kurs von Antonio García Garrido.

Die im malerischen Golfvalley zwischen Marbella, Benahavís und Estepona gelegene Anlage zeichnet sich aus durch stille, geschützte Grüns, strategisch platzierte Bunker und atemberaubende Ausblicke übers Mittelmeer und Gibraltar und kombiniert anspruchsvolle Abschnitte mit Strecken für Spieler verschiedener Niveaus.

Mit Alferini haben die drei Organisatoren des Events, Uwe Hauke, Tobias Heyden und Franz Arnold, einmal mehr ein echtes Bonbon ausgewählt. Doch damit nicht genug. Auf die morgendliche sportliche Hochleistung geht es nach verdienter, aber nicht zu ausgedehnter Ruhepause weiter zum auf der Grenze zwischen San Pedro und Estepona befindlichen Benamara Strand und ins SalDuna Beach Restaurant – wieder eine Traum-Location.

Stilvolle Strandparty

Dort werden sich auch Nichtgolfer, Freunde, Angehörige, Unterstützer des Lions Clubs und Feierlustige bei einer sensationellen Beachparty einfinden, um die aktiven Sportler, die laue Spätsommernacht und das Leben zu feiern. Was die Teilnehmenden noch erwartet: ein köstliches Barbecue, Buffet, exzellente Weine, eine Gin-Bar, die hinreißende Show der Flamenco-Tänzerin Rocio Sánchez Schmitt, die allseits bekannte Sängerin Gema, die einfach jeden auf die Tanzfläche holt, und natürlich die von allen Teilnehmern getragene supertolle Stimmung. Und das Beste: Das Ganze ist auch noch für einen guten Zweck. Der hoffentlich umfangreiche Gesamterlös aus dem Golfturnier und der Beachparty geht an einen schon seit 1983 aktiven gemeinnützigen Verein für Suchtprävention und Aktivhilfe für Betroffene und deren Familien. Wobei sich 'Horizonte – Proyecto Hombre' sowohl mit substanzgebundenen Süchten wie Alkohol oder Drogen als auch substanzungebundenen wie Glücksspiel, Internetnutzung, Handyabhängigkeit und dergleichen mehr auseinandersetzt.

Die Lions hoffen auf bestmögliche Unterstützung. «Zeigen wir gemeinsam, was die deutschsprachige Community an der Costa del Sol leisten kann: mit Sportsgeist, Herz und echter Solidarität», so das Credo.

Start des Golfturniers ist um 9.30 Uhr mit Kanonenabschlag. Gespielt wird im Format zwei Personen Scramble Best Ball. Die Teilnahme für Golf & Party kostet 200 Euro (nur Golf oder nur Party 120 Euro). Infos und Anmeldung bei Uwe Hauke (T. 0049/1729854984) oder Tobias Heyden (T. 667 660 230) oder eventclmarbella@gmail.com.