Rathaus von Marbella beginnt die zweite Phase der Sanierung des Stausees Las Medranas

Das Rathaus von Marbella hat mit der zweiten Phase des Aktionsplans für den Stausee Las Medranas begonnen. Im Mittelpunkt steht dabei die Ausarbeitung eines Projekts zur Gewährleistung der Sicherheit der Wasserinfrastruktur und zur Aufwertung der Anlage. Dies gab der stellvertretende Bürgermeister von San Pedro Alcántara, Javier García, bekannt, der darauf hinwies, dass es das Ziel der Stadtverwaltung sei, «diese natürliche Enklave für die Bürger wieder nutzbar zu machen».

Diese neue Phase beginnt nach Abschluss der von der Regionalregierung Andalusiens angeordneten Vorsichtsmaßnahmen, zu denen, wie der stellvertretende Bürgermeister von San Pedro ausführte, die vollständige Entleerung des Stausees, die provisorische Sanierung des Überlaufs und des Grunddamms, die Installation einer Umzäunung und die Entfernung der stromabwärts gelegenen Schleuse zur Vermeidung von Verstopfungen gehörten.

García wies darauf hin, dass in der zweiten Phase das auf Wasserinfrastrukturen spezialisierte Ingenieurbüro Narval in Abstimmung mit den Technikern der Stadtverwaltung und der Regionalregierung innerhalb von sechs Monaten den Ausführungsplan erstellen wird, da es sich um ein bedeutendes Infrastrukturprojekt handelt. „Wir haben bereits das Verwaltungsverfahren eingeleitet und es an die Vergabestelle weitergeleitet, da wir die von der Regionalregierung festgelegten Fristen einhalten und ohne Verzögerungen vorankommen wollen», erklärte der stellvertretende Bürgermeister.

Sobald das Projekt genehmigt ist, wird mit den Vorbereitungen für die Durchführung der Arbeiten begonnen, deren Kosten sich auf über drei Millionen Euro belaufen werden. Anschließend wird der Stausee in Betrieb genommen und in das Netz der Natur- und Freizeitgebiete der Gemeinde integriert. In dieser Phase wird eine Hochleitung aus der Krone des Damms entfernt und es werden neue Maßnahmen am Flussbett und seiner Umgebung durchgeführt. »Ein Raum, der ständige Aufmerksamkeit und strenge Wartung erfordert, insbesondere angesichts extremer Wetterphänomene«, erklärte er.

«Unser Ziel ist es, die Sicherheit aller zu gewährleisten und diesen Naturraum aus ökologischer Sicht zu optimieren, damit er zu einem attraktiven Erholungsort für die Stadt in einem zentralen Bereich von San Pedro wird», fasste García zusammen.