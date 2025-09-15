Rathaus führt Instandhaltungsarbeiten am Teich des Parks La Represa in Marbella durch

José Carlos García Marbella Montag, 15. September 2025 Teilen

Das Rathaus von Marbella führt über die städtische Delegation für Parks und Gärten dringende Maßnahmen durch, die das Filter-, Reinigungs- und Belüftungssystem des Teichs im Park La Represa betreffen, nachdem festgestellt wurde, dass dieser Bereich eine Reihe von Schäden erlitten hat, die auf das unsachgemäße Verhalten einiger Bürger zurückzuführen sind, die die dort vorhandenen Tiere füttern, was gemäß den städtischen Vorschriften verboten ist.

Ziel dieser Arbeiten ist es, die Instandhaltung und das ordnungsgemäße Funktionieren dieser Infrastruktur zu gewährleisten. Es handelt sich um einen symbolträchtigen Ort der Stadt, der ständiger Aufmerksamkeit bedarf und in dem es trotz der regelmäßig durchgeführten Arbeiten immer wieder zu Zwischenfällen kommt, die auf unsachgemäße Verhaltensweisen der Bürger zurückzuführen sind.

Die zuständige Abteilung der Stadt arbeitet bereits an einem Projekt, das die Erneuerung der Zugangstreppe, die Reinigung und den Anstrich des Installationsraums, die Überarbeitung der elektrischen Schalttafel und der Pegelsonden für die Wasserrückführung sowie die Erneuerung der gesamten hydraulischen Anlage, bestehend aus Ventilen, Kesseln und Steuereinheit, umfasst. Diese Verbesserungen werden das System optimieren und die regelmäßig durchzuführenden Kontroll- und Wartungsarbeiten erleichtern.

Laufendes Reinigungs- und Säuberungsprogramm

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass der Teich über ein ständiges Reinigungs- und Säuberungsprogramm verfügt, das technische Inspektionen, Entwässerung und Schockbehandlungen umfasst, um die Wasserqualität zu gewährleisten. Die Anhäufung von Lebensmittelabfällen und organischen Stoffen durch die Fütterung von Enten und Schildkröten führt jedoch zu Verstopfungen in den Filter- und Rücklaufsystemen, was Geruchsbelästigung, Verschmutzung und Überbeanspruchung der Anlagen zur Folge hat.

Ergänzend dazu und um die Wasserfilterung zu erleichtern, wurde in diesem Bereich eine für Fauna und Flora unschädliche Behandlung mit aktivem Sauerstoff durchgeführt, damit die Rückstände an die Oberfläche steigen und gefiltert werden können.

Unzivilisiertes Verhalten hat dazu geführt, dass der See gelegentlich über die Ufer getreten ist.

Durch unkorrektes Verhalten verursachte Zwischenfälle behindern nicht nur die Instandhaltung, sondern haben sogar dazu geführt, dass der Teich gelegentlich überläuft. Aus diesem Grund appelliert das Rathaus an die Bürger, keine Lebensmittel und Abfälle ins Wasser zu werfen. Mit dieser einfachen Geste kann jeder Einzelne zur Erhaltung dieses natürlichen Raums beitragen, der Teil des städtischen Erbes von Marbella ist.

Mit den Instandhaltungs-Maßnahmen bekräftigt der Stadtrat sein Engagement für die Verbesserung und den Erhalt des Parks La Represa, indem die Stadtverwaltung regelmäßige Wartungsarbeiten durchführt und sich dafür einsetzt, dass diese Enklave in einem optimalen Zustand erhalten bleibt, damit die Bewohner und Besucher sie genießen können.