Rathaus von Marbella wird vergrößert: Ein Gebäude in der Calle Caballeros wird angegliedert

Das Rathaus von Marbella wird vergrößert. Die Stadtverwaltung von Marbella hat eine Ausschreibung für ein Sanierungsprojekt des historischen Gebäudes veröffentlicht, das den Anbau eines städtischen Gebäudes in der Calle Caballeros vorsieht. Das Gebäude wird in Büros aufgeteilt und «das Niveau seiner Stockwerke wird so verändert, dass es auf dem gleichen Niveau wie das Hauptgebäude liegt», heißt es in den Projektunterlagen.

In der Calle Caballeros gibt es an der Nordfassade bereits einen zweiten Zugang zum Rathausgebäude, der ausschließlich von den Mitarbeitern des Rathauses genutzt wird und aufgrund des Höhenunterschieds zwischen dieser Straße und der Plaza de los Naranjos dem ersten Stockwerk des Gebäudes entspricht. Im zweiten Stock des historischen Gebäudes, nur ein Stockwerk über dem Zugang von der Calle Caballeros, gibt es bereits eine kleine Fußgängerbrücke über diese Straße, die die Verbindung mit dem Gemeindegebäude auf der anderen Seite dieser Straße ermöglicht.

Das Rathaus wird über drei Etagen mit dem Gründerzentrum verbunden sein.

Darüber hinaus umfassen die Sanierungsarbeiten eine Verbindung zum Gründerzentrum an der Plaza de los Naranjos, die über das Erdgeschoss, den ersten und zweiten Stock hergestellt wird.

Dies ist eine weitere Veränderung, die das Rathaus bereits im Laufe seiner Geschichte erfahren hat. Es wurde 1568 vom Bürgermeister Juan de Pisa in Auftrag gegeben und 1572 vom Bürgermeister Juan Osorio fertiggestellt. Das Rathaus wurde einer weiteren Renovierung unterzogen, bei der es durch den Bau eines neuen Flügels im Osten erweitert wurde, an dessen Fassade eine Sonnenuhr angebracht wurde, die bis heute erhalten ist. Das Gebäude wurde im Laufe der Zeit erweitert, indem zwei weitere Flügel hinzugefügt wurden, der Erste im 17. Jahrhundert und der Zweite im 18. Jahrhundert. Das Gebäude, wie wir es heute kennen, ist eine Erweiterung des ursprünglichen Gebäudes, das auf dem Grundstück des alten Gefängnisses errichtet und 1971 abgerissen wurde.

Thermische, nachhaltige und wohnliche Verbesserungen

Das Projekt, das über einen Zeitraum von acht Monaten durchgeführt wird, verfügt über ein Budget von 3,68 Millionen Euro und wird im Rahmen des Programms zur Förderung der Sanierung öffentlicher Gebäude (PIREP) durchgeführt, und teilweise aus Mitteln des Next Generation-EU-Fonds finanziert, der mit dem Plan für Wiederaufbau, Transformation und Resilienz verbunden ist. „Aufgrund seines Alters ist trotz kleinerer Maßnahmen, die im Laufe der Jahre durchgeführt wurden, ein Zeitpunkt gekommen, an dem eine Sanierung und Renovierung für den ordnungsgemäßen Betrieb des Gebäudes notwendig ist«, heißt es von der Stadtverwaltung.

Es werden 54 Fotovoltaikmodule mit einer Leistung von 31 kW installiert.

Unter anderem werden auch die Umweltverträglichkeit, die Barrierefreiheit durch einen Aufzug und neue Toiletten sowie die Bewohnbarkeit durch eine effizientere Raumaufteilung, eine neue Nottreppe und Systeme zur Warmwasserbereitung, Luftreinigung und den Brandschutz verbessert.

Im Detail sieht das Projekt verschiedene Verbesserungen vor, wie z. B. die thermische Hülle mit einer isolierten Zwischendecke und den Austausch der Fenster und Türen, der Lüftungsanlagen sowie der Klimatisierung und Beleuchtung. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die Installation einer in das Dach integrierten Photovoltaikanlage mit 54 Modulen à 575 W und einer Leistung von 31 kW hervorzuheben, sowie die Verwendung von energiesparender LED-Beleuchtung und einer regulierbaren Lichtsteuerung mit Anwesenheitsdetektoren zu nennen. Die Klimaanlage wird durch eine energieeffiziente Anlage ausgetauscht.

Es werden ein Luftreinigungs- und Desinfektionssystem sowie ein automatisches Feueralarm-, -erkennungs- und -löschsystem installiert.

Außerdem werden unter anderem die ökologische Nachhaltigkeit, die Zugänglichkeit durch einen Aufzug und neue Toiletten sowie die Nutzbarkeit durch eine effizientere Raumaufteilung, ein neues Nottreppenhaus, Systeme zur Warmwasserbereitung, Luftreinigung und Desinfektion sowie automatische Alarm-, Detektions- und Löschsysteme für den Brandschutz verbessert.

Das Projekt umfasst auch den Schutz der Mudéjar-Verzierungen des Sitzungssaals (ehemaliger Kapitelsaal) und der Temperamalereien des Justizsaals, in denen die Wappen von Felipe II. und Marbella sowie religiöse Symbole und Symbole, die auf die Justiz anspielen, zu sehen sind.