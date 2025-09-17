Marbella verabschiedet zweitgrößten Haushalt in der Provinz Málaga

José Carlos García Marbella Mittwoch, 17. September 2025 Teilen

Die Ausgabenobergrenze für Marbellas Stadtverwaltung wird im Jahr 2026 bei 412.837.000 Euro liegen. Diese Zahl fasst die wichtigsten Linien des Haushalts der Stadt für das kommende Jahr zusammen, der gestern vom Regierungsausschuss verabschiedet wurde. Die diesjährige Bilanz weist einen Überschuss von 9,3 Millionen Euro auf, und die Prognose für das nächste Jahr steigt auf 16 Millionen Euro, so der Sprecher der Stadtverwaltung und Finanzstadtrat, Félix Romero.

«Es ist der zweitgrößte Haushalt in der Provinz nach der Hauptstadt und viel höher als der von Málaga pro Kopf», fasste Romero zusammen, für den die Rechnungen zeigen, dass das Rathaus von Marbella «eine solvente Verwaltung ist, die in der Lage ist, auf ihre Bedürfnisse zu reagieren und über ausreichende Mittel verfügt». Die vorgelegten Zahlen «verdeutlichen» nicht nur die gute Gesundheit der Gemeindekassen, sondern auch, dass das Rathaus von Marbella «wahrscheinlich das solventeste in der Provinz ist», sagte der Sprecher und erinnerte daran, dass nach der Auflösung des Stadtrats der Haushalt nur 140 Millionen Euro betrug, während die «versunkenen» und «aufgetauchten» Schulden fast 700 Millionen Euro betrugen.

«Seit 2021 steigen die Einnahmen um 6 Prozent pro Jahr; das ist ein gemeinsamer Erfolg für die Stadt, weil es mehr Einwohner, mehr Steuerzahler und mehr Investitionen gibt.»

Die Anhebung der Ausgabenobergrenze ist dank des anhaltenden Wachstums der kommunalen Einnahmen seit 2021 um 6 Prozent pro Jahr möglich, eine Zahl, die für den Finanzstadtrat einen «kollektiven Erfolg als Stadt» widerspiegelt, da es «mehr Einwohner, mehr Steuerzahler und mehr Investitionskapazität» gibt.

Erhöhte Ausgaben und Prioritäten

Die Daten erlauben es der Stadtverwaltung, die Gesamtausgaben bis 2025 um durchschnittlich 2,3 Prozent zu erhöhen, von 382 Millionen Euro in diesem Jahr auf 391 Millionen Euro im nächsten Jahr. Dies bedeutet nicht, dass alle Posten steigen werden, und auch nicht, dass sie innerhalb dieses Rahmens wachsen werden. Die Stadtverwaltung hat ihre Prioritäten noch nicht festgelegt, und dies wird den Haushalt jeder städtischen Delegation bestimmen. Was Romero sagte, ist, dass das Kapitel 1, die Personalkosten, voraussichtlich um 3,5 Prozent steigen wird.

«Wir bewegen uns in die richtige Richtung, mit einer verantwortungsvollen und vorausschauenden Verwaltung, die es uns ermöglicht, kommunale Konten zu haben, die immer mehr an die Realität angepasst sind, und mit einer Ausführungskapazität, die garantiert, dass jeder Euro sich in Verbesserungen für die Einwohner niederschlägt», so der Sprecher abschließend.